Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Чтобы выйти из дома, нужно оформить заявку: в ХМАО для непривитых ввели полный локдаун

8:08:4111/23/2021
0

Теперь жителям четырех городов региона нельзя просто так выйти из дома.

В ХМАО жителям некоторых городов, у которых нет прививки нужно будет заполнять заявку на выход из дома, что покинуть жилое помещение. Фото: Pixabay.com

В ХМАО в четырех городах региона введен режим самоизоляции для не привитых граждан. Теперь жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, у которых нет прививки от коронавируса, будут вынуждены оформлять "Заявку на выход из дома". При заполнении заявку нужно указать ФИО, паспортные данные, причину выхода из дома, а также указать адрес, по которому вы поедете и способ, которым собираетесь добираться.

Также покидать жилые помещения не привитым жителям региона можно будет только для того, чтобы обратиться за медицинской помощью, добраться до рабочего места, в пункт общественного питания, вынести мусор и сходить в магазин. Также оказать помощь родным и близким, которым больше 60-и лет. А выгуливать домашних животных можно будет только на расстоянии 100 метров от дома.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что на борту самолете летевшего из Египта в Самару был обнаружен труп русского мужчины. По предварительной информации, тело обнаружили в туалете воздушного судна, а причиной смерти стал суицид. Родственники погибшего заявили, что у молодого человека были проблемы с психикой.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьекарантинкоронавирусКовид
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы согласны с такими правилами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней
8:00:54 11/23/2021
Календарь питания по дням в Рождественский пост 2021-2022 года: запреты и важные обязанности верующих на все 40 дней
«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолета
7:49:00 11/23/2021
«Его стало трясти, пересадили в хвост, тело было в туалете 20 минут»: пассажирка рейса Египет-Самара, рассказала подробности самоубийства на борту самолета
В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала
7:47:30 11/23/2021
В Самаре мать оставила в квартире мертвого 4-летнего ребенка, написала предсмертную записку и пропала
БердскВ Бердске перестали считать смерти от коронавируса. Летальную статистику знает только главный врач ЦГБ Бердска
7:28:04 11/23/2021
В Бердске перестали считать смерти от коронавируса. Летальную статистику знает только главный врач ЦГБ Бердска
Глава Минздрава ФРГ назвал альтернативу вакцинации от коронавируса
7:27:59 11/23/2021
Глава Минздрава ФРГ назвал альтернативу вакцинации от коронавируса
Денежный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
7:00:49 11/23/2021
Денежный гороскоп на 2022 год для каждого знака зодиака
Умер актер из знаменитого сериала «Воронины» Михаил Зубов
6:57:26 11/23/2021
Умер актер из знаменитого сериала «Воронины» Михаил Зубов
Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48
6:46:46 11/23/2021
Число отравившихся роллами в суши-баре Новосибирской области выросло до 48
В Ленинградской области блокадница с онкологией не дождалась врачей и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию
6:40:04 11/23/2021
В Ленинградской области блокадница с онкологией не дождалась врачей и вскрыла себе живот, чтобы провести операцию
Королева Елизавета II уходит с поста главы государства
6:28:24 11/23/2021
Королева Елизавета II уходит с поста главы государства