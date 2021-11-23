Чтобы выйти из дома, нужно оформить заявку: в ХМАО для непривитых ввели полный локдаун

В ХМАО в четырех городах региона введен режим самоизоляции для не привитых граждан. Теперь жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, у которых нет прививки от коронавируса, будут вынуждены оформлять "Заявку на выход из дома". При заполнении заявку нужно указать ФИО, паспортные данные, причину выхода из дома, а также указать адрес, по которому вы поедете и способ, которым собираетесь добираться.
Также покидать жилые помещения не привитым жителям региона можно будет только для того, чтобы обратиться за медицинской помощью, добраться до рабочего места, в пункт общественного питания, вынести мусор и сходить в магазин. Также оказать помощь родным и близким, которым больше 60-и лет. А выгуливать домашних животных можно будет только на расстоянии 100 метров от дома.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что на борту самолете летевшего из Египта в Самару был обнаружен труп русского мужчины. По предварительной информации, тело обнаружили в туалете воздушного судна, а причиной смерти стал суицид. Родственники погибшего заявили, что у молодого человека были проблемы с психикой.