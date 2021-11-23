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В Новосибирском областном суде новым председателем стала Людмила Симанчева

8:25:1811/23/2021
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Она имеет высшее юридическое образование, а также работала в органах внутренних дел Кемеровской и Томской областей следователем и заместителем начальника следственного отделения.

В Новосибирском областном суде назначен новый председатель. Фото: Pixabay.com

В Новосибирске избрали нового председателя областного суда. Им стала Людмила Симанчева, 22 ноября полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев огласил поздравления в адрес нового председателя. Также на мероприятии, организованном для назначения нового главы присутствовали заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации Сергей Рудаков, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Людмила Симанчева имеет высшее юридическое образование, а также работала в органах внутренних дел Кемеровской и Томской областей следователем и заместителем начальника следственного отделения. Также новая глава работала народным судьей Томского районного суда. А с 1993 по 2011 годы она работала в Томском областном суде. После чего занимала должность заместителя председателя Иркутского областного суда.

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судьяновая должностьПредседатель. Назначение
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