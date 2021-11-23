NASA оценила риск столкновения Земли с астероидами

В НАСА сообщили, ни один из астероидов не угрожает Земле столкновением в ближайшие сто лет. Такое заявление сделал заместитель руководителя НАСА Томас Зурбухен. Также компания запуск зонда DART к астероиду Диморф на 24 ноября. Небольшой космический корабль будет направлен прямо на один из астероидов, чтобы проверить технологии защиты земли от возможных столкновений.
– Можно выдохнуть, астероид не составляет и не составит никаких угроз для нашей планеты. И вообще нет объектов, которые бы могли представить угрозу для Земли. В ближайшие сто лет уж точно, – сообщил представитель НАСА.
Также Зурбухен обратил свое внимание на то, что ученые исследовали только порядка 40% объектов, размер которых составляет около 140 метров. А большинство из них, то есть 60% работники сферы еще должны отыскать. А запуск DART на ракете-носителе Falcon 9, которая принадлежит организации Илона Маска SpaceX, будет совершен в 9:20 по Московскому времени 24 ноября. А столкновение корабля с астероидом должно произойти в сентябре или октябре следующего года.