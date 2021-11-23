В Бердске неизвестный на иномарке сбил девочку-подростка на «зебре» и, отругав ее, скрылся с места ДТП

В Бердске утром 23 ноября произошло ДТП. Водитель сбил девушку-подростка на «зебре» и скрылся с места наезда на пешехода.
Инцидент случился в Микрорайоне, на ул. Красная Сибирь в районе остановки «Березовая» примерно с 9.30 до 10.00. Получившая удар на пешеходном переходе 17-летняя бердчанка от шока и волнения не запомнила номер и марку автомобиля, сбившего ее. Между тем водитель позволил себе отругать пострадавшую, упавшую от удара на проезжую часть.
- Ребенок испугался и растерялся. Помнит только, что это была серая иномарка. У нее отлетело правое зеркало заднего вида. Водитель - взрослый мужчина — притормозил возле остановки, вышел и накричал на дочь, дескать, выбежала неожиданно на пешеходный переход. Потом поднял зеркало и уехал. Даже не поинтересовался, нужна ли помощь, - рассказала «Курьер.Среда» Ксения, мама пострадавшей.
По ее словам, дочери помогла женщина-водитель из автомобиля, остановившегося перед «зеброй». Она успокоила пострадавшую и довезла ее до дома. Теперь Ксения просит откликнуться свидетелей происшествия — кто-то проезжал в этот момент мимо, у кого-то осталась запись видеорегистратора.
Оставлять произошедшее без внимания Ксения не намерена. Она собирается во вторник написать заявление в полицию.
- Сейчас у дочери нога болит — неизвестно, какая у нее может быть травма. Но она уже приходит в себя. Непонятно, почему водитель просто уехал, никто не вызвал ГИБДД. Очевидно, он зеркалом ударил ее, раз оно отлетело, - возмущена мама пострадавшей.
Она уверена, что полицейские по ее заявлению смогут просмотреть камеры видеонаблюдения в районе ДТП, установить факт наезда на пешехода и нарушителя правил дорожного движения, сбежавшего с места аварии.
Ксения просит очевидцев происшествия связаться с ней по телефону 8-983-322-01-84.