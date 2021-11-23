Жители Бердска обязаны оплатить налог на имущество до 1 декабря 2021. Полный список мест оплаты

1 декабря 2021 года истекает срок уплаты имущественного налога. В нынешнем году ФНС начислено 1 млрд 45 млн. руб. имущественных налогов, сформировано 412 тыс. сводных налоговых уведомлений. Причем, 95 тысяч из них направлены в личные кабинеты налогоплательщиков, а все остальные отправлены почтой.
Владельцы квартир, комнат, домов, земельных участков и автомобилей платят имущественные налоги на основании уведомлений, которые направляется налоговым органом не позднее 01 ноября 2021г. Налоговые уведомления не отправляются по почте, если гражданин освобожден от уплаты налога - в связи с наличием налоговой льготы или вычета, либо если сумма налога меньше ста рублей, либо если уведомление выгружено в личный кабинет налогоплательщика в электронной форме.
Если человек не уведомление, необходимо обратиться в любой налоговый орган, подразделения МФЦ, либо направить обращение через сервисы ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Обратиться в ФНС России». По электронной почте уведомления налогоплательщикам не направляются, так как в нем содержатся сведения об имуществе налогоплательщика и его персональные данные.
Оплатить налоги можно лично, через учреждения банков, либо безналичным путем, используя электронные сервисы и мобильные устройства. Оплатить налоги также можно в подразделениях ГОАУ «МФЦ»: через банковские терминалы, либо наличными денежными средствами. Кроме того, существует возможность оплаты гражданами имущественных налогов через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Для этого с главной страницы ЕПГУ надо перейти на вкладку «Оплата», выбрать строку «Оплата по номеру УИН». После ввода УИН из налогового уведомления, появится информация о начисленных суммах налогов и кнопка оплаты.
В случае неуплаты налогов уже со 2 декабря налоговые органы начнут начислять пени.