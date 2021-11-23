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В Новосибирске рецидивист в пьяном угаре насмерть запинал свою возлюбленную после ссоры

8:56:4411/23/2021
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Мужчину приговорили к 7 годам исправительной колонии.

следственный комитет герб
Мужчину приговорили к 7 годам тюрьмы за смерть сожительницы. Фото: Следственный комитет

В Новосибирске суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего рецидивиста, который ранее был неоднократно судим. Он совершал имущественные преступления. Однако в этот он оказался на скамье подсудимых за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Все случилось в мае 2021 года. Тогда подозреваемый находился в квартире улице Учительская в Дзержинском районе города Новосибирска.

Мужчина был пьян. С ним в квартире находилась его 45-летняя сожительница. Они вместе распивали алкогольные напитки, а в ходе мероприятия между ними возникла личная ссора. Тогда мужчина нанес пострадавшей более 30 ударов ногами по голове и корпусу. Он находился в обуви. От полученных травм женщина скончалась на месте, сообщается на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Судья вынес обвинительный приговор ударом молотка: мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. Сейчас приговор в законную силу не вступил.

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