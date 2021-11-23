Прощание с Валерием Гаркалиным в учебном театре ГИТИСа. Прямой эфир траурной церемонии

В Москве у учебном театре ГИТИСа проходит церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом России, педагогом Валерием Гаркалиным, 67-летний актер скончался 20 ноября в результате месячной борьбы с коронавирусом. Артист получил широкую известность после премьеры фильма "Ширли-мырли", там он сыграл Владимира Меньшова. Также за всю историю своей деятельности Гаркалин успел сыграть множество ролей кино и театра: мужчина служил в театре Образцово.
Первая главная роль актера была в криминальной драме Сергея Бодрова "Катале". А соболезнования родным и близким погибшего выразил премьер министр Михаил Мишустин. Он заявил, что смерть артиста – это незаменимая утрата, потому что Гаркалин был харизматичным и способным талантом. Также Министр культуры РФ Ольга Любимова отозвалась о нем, как о добром и благородном человеке.