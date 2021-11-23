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В Бердске родители не могут работать из-за бесконечного карантина в детском саду №16 «Белочка». Закрыты из-за ковида 19 групп в городе

12:59:0111/23/2021,Алина Бурова
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По словам родителей, дети начали забывать даже лица своих воспитателей. Из месяца детсад ребята посещают неделю.

Как быть родителям, если нет тех, кто может сидеть с ребенком дома. Никто не знает. Фото:"Курьер.Среда"

О бесконечных карантинах в детском саду №16 «Белочка» заявили родители.

Как рассказал 23 ноября редакции «Курьер.Среда» один из родителей ребенка, посещающего «Белочку», карантин в детском саду был в порядке вещей во время сезона простудных заболеваний, а с приходом коронавируса дети и вовсе начали забывать лица своих воспитателей.

- Иногда дети ходят в сад неделю из месяца. Иногда один карантин плавно переходит в другой. Дети болеют всегда, но были ситуации в прошлом году, что работала группа и с одним ребёнком,- отметил обеспокоенный родитель анонимно.

Бердчанин заявил, что группы с детьми в детском саду №16 «Белочка» закрываются даже если детей в них восемь человек. По словам обратившегося в редакцию, медики выводят из группы якобы совершенно здоровых детей. Родители начали сомневаться в компетентности сотрудников детского учреждения.

- Администрация объявляла, что если 20% детей нет в группе, то карантин по ОРВИ. То есть это примерно пять человек получается могут болеть всего, если в группе, допустим, 23 человека. Родители с детьми идут в поликлинику, где им говорят, что ребёнок полностью здоров. На руки выдают справку, но посидев пару-тройку часов в очереди с больными... Вы сами понимаете. Такое ощущение, что на это и расчёт. Некоторые воспитатели совершенно честно признаются, что не слышали, как ребёнок кашлял и не понимают, по какой причине медик выводит его из сада. Также непонятно, если закрывается группа по ОРВИ, то почему здоровых детей нельзя распределить в дежурные группы? Почему всех домой? Неужели всех нас готовят к тому, что мы устанет сидеть дома с детьми? Нам их просто кормить нечем будет,- высказался родитель.

Кроме того, горожанин отметил, что полное непонимание действий сотрудников детского сада не только у него, но и у других родителей. "Карантинные меры" не нравятся и начальству на работе.

- Никому не нужен работник, который на больничном с ребёнком сидит постоянно, у многих нет рядом родственников. У кого-то нет даже мужа и как быть? Как работать? А потом спасение для всех - вакцинация детей и ходите в сад спокойно,- выразил свое мнение родитель, чей ребенок посещает «Белочку».

Начальник управления образования Бердска Михаил Каркавин разъяснил «Курьер.Среда» возмущения родителей о детском саду №16 «Белочка». По словам Михаила Викторовича, решение о закрытии какой-либо группы в детском саду принимает медицинский работник, а не обычный сотрудник. Как сказал руководитель, в данном учреждении уже поднимался вопрос о выведении из детсада ребенка. Родители возмутились данной мерой, однако выяснилось, что дошкольник болел не просто ОРВИ, а коронавирусом.

- Этот случай был наверное недели две назад. Да, сейчас эта группа сидит на карантине. Если родители у нас были бы более ответственные и не водили бы своих больных детей в детский сад, то не было бы тогда и карантинов никаких. А то, что, как говорят родители, безосновательно якобы закрывают, дети болеют значит не просто так. В детском саду есть медик - это сотрудник ЦГБ. Он направляет детей,- отметил Каркавин.

Как сказал начальник управления образования, решение о закрытии группы на карантин по ОРВИ принимается при 20% заболевших. Действуют на основании определенных нормативных актов. Если в группе имеется хотя бы один ребенок заболевший коронавирусом, то это уже считается достаточным основанием для введения ограничительных мер по предписанию Роспотребнадзора. В настоящее время около 19 групп в детских садах Бердска выведено на карантин из-за ковида, однако число зарегистрированных ОРВИ превышает.

Михаил Каркавин подчеркнул, что взаимодействие детей в дежурных группах по ОРВИ или коронавирусу невозможно.

- Мы же больных детей в одну группу не смешаем в одну группу, ровно как и контактных. Нельзя же определить только по внешнему виду здоровый ребенок или может он уже общался с зараженным. Сейчас в соответствиями с новыми требованиями запрещено смешивать,- проговорил руководитель управления образования Бердска.

Отметим, что при выявлении случаев коронавируса или ОРВИ в группе в детских садах должна проводиться уборка дезинфицирующими средствами, в том числе должны быть обработаны предметы, с которыми мог контактировать заболевший.

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