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В Бердске 1297 детей сидят на самоизоляции из-за контакта с коронавирусными больными

10:20:4011/23/2021
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Всего за прошедшие сутки в городе выявили 14 новых зараженных.

Статистика по коронавирусу в Бердске. Фото: Pixabay.com

В Бердске за 24 часа заразиться коронавирусом успели 14 человек. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заражения выросло до 3 064. А вот под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 или уже положительным результатом ПЦР-теста сейчас находятся 1 250 жителей. Такую информацию предоставил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в регионе на 23 ноября. Сейчас результатов тестов на выявление ковида в организме ждут 380 граждан. За сутки врачам удалось выписать 2 738 пациентов.

Случаи заражения были выявлены в учреждения образовательной сферы. В таких организациях заболели 52 воспитанника, из них 35 школьников и 17 учащихся в дошкольных учреждениях. Также заболели и три сотрудника. А общее число контактных лиц в детских садах и школа составило 1 297 человек. Из них 936 в школах, а 361 в садиках. Закрыться из-за ситуации с пандемией коронавируса пришлось 19 групп и 35 классов. А по ОРВИ шесть классов и семь групп.

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