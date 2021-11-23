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Чем будут торговать на месте «Гиганта» на Бердском шоссе стало известно: Скоро открытие

11:12:4911/23/2021
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В Новосибирске «Лама» буквально недавно запустила новую производственную линию на фабрике-кухне.

В Новосибирске ожидается открытие гипермаркета. Фото: PxHere

В томской группе компаний «Лама» анонсировали на 30 ноября торжественное открытие первого гипермаркета INTERSPAR в Новосибирске на Бердском шоссе. От обычных супермаркетов INTERSPAR отличит более широкий ассортимент товаров, более просторные площади и кафе прямо внутри гипермаркета.

- В гипермаркете будет представлен большой выбор товаров категории Fresh, а именно фруктов и овощей, свежего мяса, охлажденной рыбы, а также готовой продукции собственного производства. Готовые блюда от шеф-повара можно будет взять с собой или устроить перекус непосредственно в гипермаркете в уютном кафе SPAR. Также покупателей ждет коллекция элитных сыров и алкогольной продукции, свежие лепешки из тандыра, широкий выбор разливных напитков. Для тех, кто следит за своим здоровьем и имеет осознанный подход к потреблению, в гипермаркете будет представлен расширенный эко-отдел «Живое питание», – пояснили «Континенту Сибирь» в ГК «Лама».

Магазины SPAR продают продукцию, произведенную на собственных производственных линиях. В Новосибирске «Лама» буквально недавно запустила новую производственную линию на фабрике-кухне. Мощности компании становятся все больше, там запланировали обеспечивать собственной продукцией свои магазины в Новосибирске и Томске и начать сотрудничать с торговыми сетями партнеров.

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