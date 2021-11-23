В Новосибирске власти отменили празднование Нового года на площади Ленина

Новогоднее празднество по встрече 2022 года в широком формате в Новосибирске отменено. 31 декабря массовых гуляний на площадях, в числе которых и площадь имени Ленина, не будет.
В новогодние каникулы планируется больше времени уделить проведению мероприятий на воздухе — игры в хоккей, катание на коньках. Об этом сообщила вице-мэр столицы Сибири Анна Терешкова. Она пояснила, что на заседании мэрии приняли решение не проводить широкое празднование Нового года из-за угрозы распространения ковида.
- Поэтому никаких уличных мероприятий мы не планируем, в том числе и в новогоднюю ночь, — сказала Терешкова.
Вице-мэр пояснила, что 31 декабря на площадях будет транслироваться музыка, а катки закроют уже в десять вечера.