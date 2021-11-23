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«Отпрашиваться до мусорки дойти - вышка»: введут ли в Новосибирской области самоизоляцию невакцинированных и специальные анкеты для выхода из дома непривитым от коронавируса как в ХМАО, рассказал политолог Алексей Мазур

12:53:3311/23/2021,Дарья Костина
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«Курьер.Среда» рассказывал, что покидать дома местным без вакцинации от ковида можно только для похода к врачу, выгулу собаки или сходить за едой в ближайший маркет. Такое первое в России распоряжение подписала губернатора региона Наталья Комарова.

Новости о самоизоляции жителей ХМАО, да и всех россиян в общем-то привели в ужас. Однако здесь нужно пояснить: президент наделил каждый регион РФ правом самостоятельно принимать меры для снижения заболеваемости коронавирусом Фото: Piqsels.com
Сюжет: QR-коды, запреты, вакцинация
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«Интернетовские» мемы и шутки про специальное разрешение на выход из дома в век пандемии для жителей нескольких городов Ханты-Мансийского автономного округа - реальность. В этом государстве с 22 ноября до 5 декабря чтобы выйти из дома непривитым от коронавируса жителям, необходимо каждый раз при выходе из дома заполнять анкеты: указывать паспортные данные, причину для выхода, время отсутствия и самое главное - конечный адрес, куда именно непривитый собрался. В особом положении оказались жители четырех городов: Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района. Ранее «Курьер.Среда» рассказывал, что покидать дома местным без вакцинации от ковида можно только для похода к врачу, выгулу собаки или сходить за едой в ближайший маркет. Такое первое в России распоряжение подписала губернатора региона Наталья Комарова. «Курьер.Среда» 23 ноября попытался получить разъяснение от правительства ХМАО, однако там сообщили, на официальном сайте ХМАО есть вся информация. Вот как раз-таки самая важная часть постановления главы ХМАО.

- Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)), - говорится в документе.

С 22 ноября до 5 декабря чтобы выйти из дома непривитым от коронавируса жителям ХМАО, необходимо каждый раз при выходе из дома заполнять анкеты. Фото: sidimdoma.admhmao.ru

Конечно, такие новости жителей ХМАО, да и всех россиян в общем-то привели в ужас. Однако здесь нужно пояснить: президент наделил КАЖДЫЙ регион РФ правом самостоятельно принимать меры для снижения заболеваемости коронавирусом. Ну а каково жителям, которые по какой-то причине не успели или не захотели делать прививку? В беседе с «Курьер.Среда» 23 ноября Юлия - местная жительница поделилась: все не так страшно.

- Да, такое ввели, но не везде. Очевидно, что там людей болеет больше в процентном соотношении, конечно. Я привитая, работа такая. У нас, допустим, хоккейная команда предыдущую серию игр играла без болельщиков. У молодежки впускают по кодам. Во всем остальном в городе пока ничего такого. Иногда в кафешках спрашивали код. В целом вот так в самой Югре. Но конечно, это не особо правильно. Я считаю, что, по сути, отпрашиваться до мусорки дойти - вышка,  - поделилась Юлия.

Это мнение жителей Югры, а вот политолог Алексей Мазур в беседе с журналистом «Курьер.Среда» 23 ноября высказал свое мнение на новую меру. По словам эксперта, мера губернатора Югры практически бесполезна.

- В принципе, приложения, отслеживающие передвижения и контакты людей применяются уже во многих странах мира - это позволяет быстро выявлять цепочки заражения. В России же подобные меры быстро профанировались. Поскольку организовать соблюдение санитарных мер (дистанция, ограничение контактов, ношение масок) мы не в состоянии (общество не хочет, власть не может), а эпидемия всё никак не хочет завершаться, будут изобретаться всё новые и новые меры. Это всё выглядит достаточно смешно на фоне работающих "реакторов заражения" - школ и детских садиков, но станет дополнительным стимулом к вакцинации, - рассуждает политолог Алексей Мазур.

Кстати, политолог считает, что новшества Югры могут применяться и в других 84 регионах страны, в том числе и в Новосибирской области.

- Если какая-то практика будет признана успешной в одном регионе, она дойдет и до других. Но в Новосибирскую область она придет только по приказанию федерального центра. У нас общая политика такова, что пока ковидарии не переполнены, новые меры стараются не вводить. Чуть побольше смертей, зато сильно меньше недовольства, и экономика не страдает, - считает политолог Алексей Мазур.

Отметим, что пока в Новосибирской области, как и почти во всех субъектах РФ введены QR-коды: где-то без них не пускают даже в магазин, а где-то пока только в театры и музеи.

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прививка от коронавирусаХМАОанкеты для выхода из дома
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