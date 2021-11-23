Стабильным состояние обожженной на пожаре Марины Хлебниковой назвал ее директор

Состояние Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре в собственной квартире, становится стабильным. Об этом сообщил ее директор Данила Прайс в сториз на своей странице в Instagram.
- Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, — говорится в сообщении.
Также представитель вокалистки отметил, что никому из СМИ не удалось угадать о том, что происходит с пациенткой в больнице.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в квартире Марины Хлебниковой, расположенной в Москве на Ратной улице, произошел пожар, в котором певица получила сильные ожоги - 50% поверхности тела. Сотрудники полиции и пожарные вынесли ее из помещения без сознания и направили на лечение в НИИ имени Склифосовского.