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Стабильным состояние обожженной на пожаре Марины Хлебниковой назвал ее директор

12:38:3411/23/2021
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Данила Прайс сообщил, что никто из журналистов не угадал про состояние пострадавшей певицы. Она получила сильные ожоги в собственной квартире.

Марина Хлебникова находиться в НИИ имени Склифосовского. Фото: marina_hlebnikova_official

Состояние Марины Хлебниковой, пострадавшей в пожаре в собственной квартире, становится стабильным. Об этом сообщил ее директор Данила Прайс в сториз на своей странице в Instagram.

- Вчера были у Марины, состояние стабилизируется, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления, — говорится в сообщении.

Также представитель вокалистки отметил, что никому из СМИ не удалось угадать о том, что происходит с пациенткой в больнице.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в квартире Марины Хлебниковой, расположенной в Москве на Ратной улице, произошел пожар, в котором певица получила сильные ожоги - 50% поверхности тела. Сотрудники полиции и пожарные вынесли ее из помещения без сознания и направили на лечение в НИИ имени Склифосовского.

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состояниепожарПевица.Марина Хлебникова
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