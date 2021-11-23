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В Новосибирске пропал без вести житель Башкирии после отказа заселиться в хостел

12:26:4711/23/2021
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Исчезнувший еще 20 ноября должен был вылететь из аэропорта Толмачево в Уфу. Но с того дня он не выходит на связь и до места назначения не долетел.

аэропорт
Пропавший должен был вылететь из новосибирского аэропорта в Уфу. Фото: Википедия

В Новосибирске пропал 41-летний житель Башкирии перед вылетом в столицу республики. Как стало известно, перед исчезновением его трижды отказались заселять в хостел.

Во вторник в линейный отдел полиции в новосибирском аэропорту Толмачево поступило заявление от 38-летней сестры пропавшего без вести гостя столицы Сибири. По ее словам, брат должен был еще 20 ноября вылететь в Уфу из Новосибирска, но не прилетел. С того времени он не выходит на связь. Последний раз его видели около 7 часов вечера в субботу.

Бесследно исчезнувшего мужчину объявили в розыск. Как выяснили полицейские, накануне исчезновения он несколько раз пытался попасть на ночевку в хостел, но ему отказывали, поскольку он был пьян.

В хостеле «Сказка» отметили, что гражданин три раза, пытаясь заселиться, но его не приняли из-за состояния алкогольного опьянения, к тому же в руках у него была бутылка с алкоголем.

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