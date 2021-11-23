В Новосибирске пропал без вести житель Башкирии после отказа заселиться в хостел

В Новосибирске пропал 41-летний житель Башкирии перед вылетом в столицу республики. Как стало известно, перед исчезновением его трижды отказались заселять в хостел.
Во вторник в линейный отдел полиции в новосибирском аэропорту Толмачево поступило заявление от 38-летней сестры пропавшего без вести гостя столицы Сибири. По ее словам, брат должен был еще 20 ноября вылететь в Уфу из Новосибирска, но не прилетел. С того времени он не выходит на связь. Последний раз его видели около 7 часов вечера в субботу.
Бесследно исчезнувшего мужчину объявили в розыск. Как выяснили полицейские, накануне исчезновения он несколько раз пытался попасть на ночевку в хостел, но ему отказывали, поскольку он был пьян.
В хостеле «Сказка» отметили, что гражданин три раза, пытаясь заселиться, но его не приняли из-за состояния алкогольного опьянения, к тому же в руках у него была бутылка с алкоголем.