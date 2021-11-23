Задержанного за подготовку массового убийства в школе 14-летнего жителя Казани готовил к теракту гражданин Украины

В Казани сотрудниками ФСБ предотвращено массовое убийство в школе. 14-летний житель Казани задержан в столице Татарстана по подозрению в подготовке нападения на учебное заведение. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ 23 ноября. Оказалось, что помогал парню некий Ярослав Овсюк с Украины.
- В Казани предотвращено вооруженное нападение на образовательное учреждение, - сообщили в ведомстве журналистам.
Мужчина связывался с несовершеннолетним через соцсети и настраивал его на совершение массового убийства.
В квартире, где проживал задержанный, изъята пневматическая винтовка, гаджеты, на которых он искал способы переделки оружия в боевое, и множество материалов о различных нападениях на учебные заведения.
Уголовное дело по статье о приготовлении к убийству двух и более лиц заведено в СУ СКР по Татарстану.