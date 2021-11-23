На трассе под Новосибирском погибла 31-летняя мать троих детей в ДТП с Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero

Утром 23 ноября на трассе Барабинск-Куйбышев в Новосибирской области в ДТП погибла жительница Куйбышева Виктория Клементьева. Ей был 31 год.
Как рассказали близкие погибшей, вместе с 36-летним мужем Артемом и подругой они направлялись в Барабинск для похождения медкомиссию для устройства на работу.
Авария произошла на 5-м км трассы - столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero. "Тойота" от удара сильно повреждена, а ее 36-летний водитель вылетел на дорогу. Сейчас он в тяжелом состоянии лежит в больнице. На месте скончалась его жена. Вторая пассажирка не пострадала. Причиной ДТП, вероятно, стало превышение скорости на скользкой дороге. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.
Как стало известно, у погибшей остались трое детей в возрасте от двух до восьми лет.
Выжившая пассажирка заявила, что Артем ехал аккуратно и не превышал скорость. Но на трассе был гололед, он потерял управление, и машину вынесло на встречку. Дети, оставшиеся без матери, сейчас находятся у подруги, которая пока не рассказала им о трагедии.