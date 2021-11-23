Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На трассе под Новосибирском погибла 31-летняя мать троих детей в ДТП с Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero

12:52:3611/23/2021
0

Водителя "Тойоты" при ударе выбросило из машины. Сейчас он в реанимации. Предположительно, он не справился с управлением на скользкой дороге и вылетел на встречку.

31-летняя мать троих детей погибла в ДТП под Новосибирском от удара с внедорожником. Фото: vk.com

Утром 23 ноября на трассе Барабинск-Куйбышев в Новосибирской области в ДТП погибла жительница Куйбышева Виктория Клементьева. Ей был 31 год.

Как рассказали близкие погибшей, вместе с 36-летним мужем Артемом и подругой они направлялись в Барабинск для похождения медкомиссию для устройства на работу.

Авария произошла на 5-м км трассы - столкнулись Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero. "Тойота" от удара сильно повреждена, а ее 36-летний водитель вылетел на дорогу. Сейчас он в тяжелом состоянии лежит в больнице. На месте  скончалась его жена. Вторая пассажирка не пострадала. Причиной ДТП, вероятно, стало превышение скорости на скользкой дороге. Пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности.

Как стало известно, у погибшей остались трое детей в возрасте от двух до восьми лет.

Выжившая пассажирка заявила, что Артем ехал аккуратно и не превышал скорость. Но на трассе был гололед, он потерял управление, и машину вынесло на встречку. Дети, оставшиеся без матери, сейчас находятся у подруги, которая пока не рассказала им о трагедии.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
пассажиркапогибла в дтпвынесло на встречку
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Кто виноват в трагедии?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 23 ноября 2021: неспокойное Солнце решило взять перерыв – умеренная магнитосфера ожидается в этот день2
Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Новосибирская семья с детьми терпит бедствие на яхте посреди Индийского океана. Австралия и Новая Зеландия отказываются им помогать из-за ковида4

Последние новости

Бердск«Отпрашиваться до мусорки дойти - вышка»: введут ли в Новосибирской области самоизоляцию невакцинированных и специальные анкеты для выхода из дома непривитым от коронавируса как в ХМАО, рассказал политолог Алексей Мазур
12:53:33 11/23/2021
«Отпрашиваться до мусорки дойти - вышка»: введут ли в Новосибирской области самоизоляцию невакцинированных и специальные анкеты для выхода из дома непривитым от коронавируса как в ХМАО, рассказал политолог Алексей Мазур
На трассе под Новосибирском погибла 31-летняя мать троих детей в ДТП с Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero
12:52:36 11/23/2021
На трассе под Новосибирском погибла 31-летняя мать троих детей в ДТП с Toyota Mark II и Mitsubishi Pajero
Стабильным состояние обожженной на пожаре Марины Хлебниковой назвал ее директор
12:38:34 11/23/2021
Стабильным состояние обожженной на пожаре Марины Хлебниковой назвал ее директор
В Новосибирске пропал без вести житель Башкирии после отказа заселиться в хостел
12:26:47 11/23/2021
В Новосибирске пропал без вести житель Башкирии после отказа заселиться в хостел
Благоприятные и неблагоприятные даты для любого начинания и завершения старых дел в коридор затмения с 19 ноября до 4 декабря 2021 года
12:00:53 11/23/2021
Благоприятные и неблагоприятные даты для любого начинания и завершения старых дел в коридор затмения с 19 ноября до 4 декабря 2021 года
В сгоревшем туристическом автобусе в Болгарии погибло 46 человек - россиян среди них нет
11:59:13 11/23/2021
В сгоревшем туристическом автобусе в Болгарии погибло 46 человек - россиян среди них нет
В Новосибирске власти отменили празднование Нового года на площади Ленина
11:49:08 11/23/2021
В Новосибирске власти отменили празднование Нового года на площади Ленина
БердскВ Бердск «Спутник Лайт» для ревакцинации привезут 25 ноября: Однокомпанентной вакциной смогут привиться 1000 человек
11:33:42 11/23/2021
В Бердск «Спутник Лайт» для ревакцинации привезут 25 ноября: Однокомпанентной вакциной смогут привиться 1000 человек
Чем будут торговать на месте «Гиганта» на Бердском шоссе стало известно: Скоро открытие
11:12:49 11/23/2021
Чем будут торговать на месте «Гиганта» на Бердском шоссе стало известно: Скоро открытие
Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд
11:05:39 11/23/2021
Что может делать должник в своей арестованной квартире, пояснил Верховный суд