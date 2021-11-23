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В Норвегии разбился учебный самолет: Находившиеся на борту погибли, фюзеляж судна полностью разрушен

1:29:4911/23/2021
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Легкий самолет разбился в районе Тведален. Он упал в лесной местности. Полиция выясняет обстоятельства крушения.

Самолет в Норвегии разбился в лесу. Фото: nrk.no

В Ларвике, расположенном в районе Тведален Норвегии, произошло крушение легкого самолета. Выживших в катастрофе нет, об этом сообщили в телекомпании NRK, ссылаясь на данные местной полиции.

- Надежды найти выживших, к сожалению, нет, - сказал глава отдела полиции в Ларвике Тур Эриксен.

В самолете находились три человека, из которых один инструктор и два ученика. Информация о падении самолета поступила от очевидца крушения.

Сообщается, что авиасудно упало в лесном массиве, а его фюзеляж разрушился полностью.

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