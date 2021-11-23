Терпящей бедствие яхте с семьей из Новосибирска отказали в помощи Австралия и Новая Зеландия из-за коронавируса

В Индийском океане терпит бедствие российская яхта «Леди Мэри». На ее борту совершает кругосветное путешествие семья с двумя детьми из Новосибирска.
Австралия и Новая Зеландия отказались помочь россиянам, стало известно 23 ноября.
У путешественников на исходе пресная вода, судну нужен ремонт, но иностранные порты их не принимают, опасаясь коронавируса. Между тем, семья находится на борту уже 11 недель.
Сейчас яхта движется к Французской Полинезии.
Как рассказал Оскар Конюхов, сын знаменитого путешественника Федора Конюхова, новосибирская семья Клочковых находится в автономном плавании уже свыше 70 дней
«Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ», — цитирует Оскара "Лента.ру". - Сами представьте, 77 дней... на сублимированных продуктах. Свежие уже давно закончились.... Они планировали заходить на острова и пополнять запасы».
Путешественники пытались просили передать продукты через береговые службы за плату, но отказали. Конюхов назвал это безобразием.
Семья Клочковых путешествует с 2018 года - капитан Андрей Клочков, его супруга Марина, старшая дочь Анастасия и 10-летняя Лада. Они уже прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Очередной этап планировали завершить в декабре 2020 года, но из-за пандемии они год простояли в Западной Австралии.