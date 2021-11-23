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Терпящей бедствие яхте с семьей из Новосибирска отказали в помощи Австралия и Новая Зеландия из-за коронавируса

1:25:0911/23/2021
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У путешественников на исходе пресная вода, судну нужен ремонт, но иностранные порты их не принимают. В автономном плавании они находятся уже более 70 дней - без захода в порты. А кругосветку начали в 2018 году.

Семья из Новосибирска застряла в Тихом океане без запасов воды из-за ковидных ограничений. Фото: instagram.com/travelyfamily.official

В Индийском океане терпит бедствие российская яхта «Леди Мэри». На ее борту совершает кругосветное путешествие семья с двумя детьми из Новосибирска.

Австралия и Новая Зеландия отказались помочь россиянам, стало известно 23 ноября.

У путешественников на исходе пресная вода, судну нужен ремонт, но иностранные порты их не принимают, опасаясь коронавируса. Между тем, семья находится на борту уже 11 недель.

Сейчас яхта движется к Французской Полинезии.

Как рассказал Оскар Конюхов, сын знаменитого путешественника Федора Конюхова, новосибирская семья Клочковых находится в автономном плавании уже свыше 70 дней

«Их не приняла Новая Зеландия, их не приняли острова Кука, сейчас они заходили на остров Рождества, но везде отказ», — цитирует Оскара "Лента.ру". - Сами представьте, 77 дней... на сублимированных продуктах. Свежие уже давно закончились.... Они планировали заходить на острова и пополнять запасы».

Путешественники пытались просили передать продукты через береговые службы за плату, но отказали. Конюхов назвал это безобразием.

Семья Клочковых путешествует с 2018 года - капитан Андрей Клочков, его супруга Марина, старшая дочь Анастасия и 10-летняя Лада. Они уже прошли мыс Горн, Антарктиду, точку Немо и Мыс Доброй Надежды. Очередной этап планировали  завершить в декабре 2020 года, но из-за пандемии они год простояли в Западной Австралии.

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