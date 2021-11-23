С пассажиров без QR-кодов взыщут убытки за простой общественного транспорта в Казани

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В Казани в транспорте во время проверки QR-кодов возникают непредвиденные задержки из-за пассажиров, не имеющих кодов, но желающих добраться общественным транспортом на работу.
Все убытки, которые несет перевозчик, он намерен возместить за счет нарушителей. В телеграм-канале казанского предприятия "Метроэлектротранс" появилось сообщение о данном намерении.
- МУП "Метроэлектротранс" будет добиваться возмещения простоя транспорта в утренний час пик, — говорится в посте.
Как сообщал "Курьер.Среда", с 22 ноября в Татарстане начали действовать ограничения в отношении граждан, у которых нет QR-кодов. Вход в общественный транспорт для пассажиров старше 18 лет возможен только при предоставлении документа. Проверки проводят сами перевозчики, от этого возникают конфликтные ситуации, задерживающие работу транспорта.