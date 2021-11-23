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Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали

2:23:0811/23/2021
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Актер в порядке, госпитализация ему не потребовалась. На спектакль он не опоздал.

Игорь Скляр попал в аварию. Фото: igor_sklyar_jazz

Во вторник, 23 ноября в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте произошло ДТП с участием народного артиста России Игоря Скляра. Музыкант и актер не пострадал, он принимает участие в вечернем спектакле по расписанию.

Игорь Скляр рассказал для 78.ru скак все произошло. Он находился за рулём Jaguar, в который врезалась перепутавшая педали девушка на Audi, что и стало причиной аварии. Актер в порядке, госпитализация ему не потребовалась.

— Я был за рулём, да. Девушка задом выехала резко — не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости — километров 50 в час — выезжать задом на оживлённой трассе, где машины едут… — рассказал Скляр для издания.

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актерДТПаварияИгорь Скляр
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