Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали

Во вторник, 23 ноября в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте произошло ДТП с участием народного артиста России Игоря Скляра. Музыкант и актер не пострадал, он принимает участие в вечернем спектакле по расписанию.
Игорь Скляр рассказал для 78.ru скак все произошло. Он находился за рулём Jaguar, в который врезалась перепутавшая педали девушка на Audi, что и стало причиной аварии. Актер в порядке, госпитализация ему не потребовалась.
— Я был за рулём, да. Девушка задом выехала резко — не на ту педаль нажала, как я думаю, потому что на странной такой скорости — километров 50 в час — выезжать задом на оживлённой трассе, где машины едут… — рассказал Скляр для издания.