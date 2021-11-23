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Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы

2:35:1211/23/2021
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Кроме того, как заверил спикер ГД Володин в скором времени предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий и материнского капитала.

Вячеслав Володин рассказал о принятии бюджета. Фото: Госдума

Проект федерального бюджета прошел второе чтение 23 в Госдуме. Как заявил спикер ГД Вячеслав Володин, ключевой приоритет бюджета — социальная поддержка граждан, особенно семей с детьми.

«Бюджет на 2022 год, в отличие от бюджета прошлого года, сформирован с профицитом. У нас есть возможность направить дополнительные средства на решение приоритетных задач — на социальную поддержку граждан, особенно семей с детьми», — прокомментировал Володин.

Председатель нижней палаты парламента перечислил поправки, предусматривающие дополнительные средства - ремонт автодорог регионального и местного значения, субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока, развитие сельских территорий, медпомощи на селе, обеспечение жильем инвалидов, капитальный ремонт студенческих общежитий и другое. Но главным он назвал индексацию социальных расходов выше уровня инфляции.

Как сообщал "Курьер.Среда", президент РФ Владимир Путин внес инициативу в 2022 году проиндексировать прожиточный минимум и МРОТ выше уровня инфляцией — на 8,6 %.

«Значит, вырастут и размеры социальных пособий, которые зависят от величины прожиточного минимума и МРОТ», — отметил Вячеслав Володин.

Повышение социальных выплат и зарплат коснется 19 млн граждан России.

Кроме того, как заверил спикер Госдумы, в скором времени предстоит принять решение о дополнительной индексации пенсий и материнского капитала.

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