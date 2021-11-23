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В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости

3:18:4911/23/2021
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Родные пожилой женщины с онкологией отказались ее госпитализировать. А у старушки, кроме этого, обнаружили коронавирус.

В больнице Петербурга лежит 91-летняя пациентка, сама себя прооперировавшая. Фото: Pixabay

В Санкт-Петербурге проводится проверка после сообщения о том, что 91-летняя жительница Северной столицы, пережившая блокаду, была вынуждена самостоятельно сделать себе операцию по проколу брюшной полости, чтобы избавиться от жидкости в ней.

В пресс-службе правительства региона пояснили, что родные блокадницы знали о наступившем осложнении, для удаления которого ей требовалась операция в стационаре, но они не согласились на госпитализацию. В настоящее время пожилая пациентка находится под наблюдением специалистов, врачи ждут, когда ее родственники станут общаться с ними с целью выбора места, где бабушка будет получать лечение.

- Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, - сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

В критический момент рядом с пожилой женщиной, у которой диагностировано онкологическое заболевание, никого не оказалось и ей пришлось прокалывать себе брюшину самостоятельно.

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блокадницаОперация.Больница.
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