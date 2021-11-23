В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости

В Санкт-Петербурге проводится проверка после сообщения о том, что 91-летняя жительница Северной столицы, пережившая блокаду, была вынуждена самостоятельно сделать себе операцию по проколу брюшной полости, чтобы избавиться от жидкости в ней.
В пресс-службе правительства региона пояснили, что родные блокадницы знали о наступившем осложнении, для удаления которого ей требовалась операция в стационаре, но они не согласились на госпитализацию. В настоящее время пожилая пациентка находится под наблюдением специалистов, врачи ждут, когда ее родственники станут общаться с ними с целью выбора места, где бабушка будет получать лечение.
- Женщине была предложена госпитализация в Тосненскую больницу, где оказывается срочная хирургическая помощь пациентам с COVID-19. Однако родственники пациентки отказались от госпитализации. В дальнейшем женщина находилась на амбулаторном наблюдении, - сообщила председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.
В критический момент рядом с пожилой женщиной, у которой диагностировано онкологическое заболевание, никого не оказалось и ей пришлось прокалывать себе брюшину самостоятельно.