Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения

3:39:2611/23/2021
0

На автостоянке возле фабрики горит большое количество припаркованных машин. От взрывной волны пострадали соседние здания.

На ракетной фабрике под Белградом произошел взрыв. Фото: Скриншот видео Kurir.rs

Мощный взрыв прогремел 23 ноября на фабрике EDePro по производству ракет под Белградом, сообщает Blic. Сообщается о двух погибших и одном пропавшем без вести. Ранения получили 15 человек.

На автостоянке возле фабрики горит большое количество припаркованных машин.

По уточненной информации, взрыв произошел на фабрике, где производят ракеты против града. Пока причина взрыва неизвестна, но он был настолько мощный, что дрожала земля.

По данным местных СМИ, произошла серия взрывов, после чего густое облако дыма накрыло город Новый Белград. Кроме того, от взрывной волны пострадали соседние здания.

Сейчас дороги к ракетной фабрике перекрыты, сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим - на месте работают спасатели, полицейские и медики.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ракетыфабрикапогибли двоесерия взрывов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Почему случился взрыв?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
4:02:30 11/23/2021
16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
4:00:23 11/23/2021
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
При серии взрывов на ракетной фабрике в Београде погибли двое и 15 получили ранения
3:39:26 11/23/2021
При серии взрывов на ракетной фабрике в Београде погибли двое и 15 получили ранения
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
3:26:17 11/23/2021
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
3:18:49 11/23/2021
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
3:09:24 11/23/2021
Служитель синагоги надругался над маленькими детьми: Красноярская еврейская община в шоке от инцидента с педофилом
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
3:00:13 11/23/2021
Прогноз погоды на 31 декабря в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске в 2021 года
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
2:51:01 11/23/2021
Страшные ожоги от удара током получил солдат на железной дороге в Нижнем Новгороде при сопровождении груза
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
2:35:12 11/23/2021
Повышение выплат в связи с ростом прожиточного минимума заложили в бюджет-2022 депутаты Госдумы
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали
2:23:08 11/23/2021
Народный артист Игорь Скляр на Jaguar попал в ДТП в Петербурге: Девушка на Audi перепутала педали