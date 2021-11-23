При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения

Мощный взрыв прогремел 23 ноября на фабрике EDePro по производству ракет под Белградом, сообщает Blic. Сообщается о двух погибших и одном пропавшем без вести. Ранения получили 15 человек.
На автостоянке возле фабрики горит большое количество припаркованных машин.
По уточненной информации, взрыв произошел на фабрике, где производят ракеты против града. Пока причина взрыва неизвестна, но он был настолько мощный, что дрожала земля.
По данным местных СМИ, произошла серия взрывов, после чего густое облако дыма накрыло город Новый Белград. Кроме того, от взрывной волны пострадали соседние здания.
Сейчас дороги к ракетной фабрике перекрыты, сотрудники экстренных служб оказывают помощь пострадавшим - на месте работают спасатели, полицейские и медики.