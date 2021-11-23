16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче

16-летнему игроку молодежного хоккейного клуба "Динамо" Валентину Родионову экстренно сделали операцию. Его госпитализировали прямо с матча с ЦСКА, где он упал в обморок. В клубе сообщили, что инцидент произошел в ходе открытого первенства Москвы. Родионов после смены вернулся на скамейку и потерял сознание.
-Хоккеисту была оперативно оказана первая помощь, после чего Валентин был доставлен в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперирован. На сегодняшний день игрок находится в медикаментозной коме, — рассказали в "Динамо" 23 ноября.
Здоровьем юного хоккеиста занимаются лучшие московские врачи, ему оказывается вся необходимая помощь и поддержка. Клуб взял на себя все расходы по лечению.
Впрочем в "Динамо" заявили, что сильного столкновения или удара, от которого спортсмен мог потерять сознание, не было.
Как выяснилось, у хоккеиста случился отек и ушиб головного мозга тяжелой степени. Ему провели декомпрессионную трепанацию черепа, а затем ввели в искусственную кому.
Как сообщал "Курьер.Среда", в августе 2021 года в Калининграде погиб 23-летний вратарь любительской команды "Красная звезда" Александра Шишмарева. Он скончался от мощного удара в область шеи во время тренировочного спарринга.