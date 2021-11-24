Сильная молитва о денежном благополучии святому Иоанну Милостивому: особенно помогает тем, кто испытывает финансовые проблемы

25 ноября прихожане Русской православной церкви отметят светлый праздник памяти святого Иоанна Милостивого. При жизни мужчина отличился огромной любовью ко всем нуждающимся: он кормил нищих, выкупал пленных и помогал сиротам, основав приют прямо у себя дома. Также этот день называют Иваном Снежным, поскольку в эту дату ожидается сильный снегопад.
До прихода к своим добрым деяниям Иоанн вел обычный образ жизни. У него была жена, были дети, но в один день он их потерял. Чтобы не уйти в себя и не потерять человечность, он решил заняться аскетическим образом жизни и посвятить свою жизнь Господу Богу. Мужчина мог отдавать свое имущество всем нуждающимся, борясь за жизнь каждого. Окружающие Иоанна ценили такую самоотдачу. В итоге Иоанна решили поставить на место патриарха, хотя прежде он не был ни монахом, ни клириком. За свои добрые дела он получил прозвище Милостивого.
В этот светлый праздник принято молиться святому о финансовом благополучии. Чтобы мольба была услышана, необходимо соблюдать ряд правил. Во-первых, в эту дату нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Во-вторых, необходимо избегать любого конфликта или спора. По возможности нужно посетить храм и поставить свечу за упокой усопших родственников. Молиться Иоанну нужно с благими намерениями. Просить его нужно о самом необходимом. Нельзя просить о чем-то невероятно большом и дорогом. Самое главное — помочь и спасти, а не обогатить.
Молитва святому от бедности:
Отметим, что снегопад в день Иоанна Милостивого означает, что дни до Введения будут теплыми.