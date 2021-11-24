Если ваша память искажает ваши воспоминания - о чем это говорит? Пора к врачу?

Когда на днях меня спросили о пекарне недалеко от моего дома, я ответил, что недавно ел ее аппетитное печенье с шоколадной крошкой. Моя жена поправила меня, заметив, что печенье, которое я ел, на самом деле было овсяным изюмом, пишет medicalxpress.com.
Почему я сделал эту ошибку памяти ? Является ли это ранним признаком надвигающейся деменции? Мне позвонить своему врачу?
Или забывать детали десерта - это хорошо, учитывая, что повседневная жизнь наполнена огромным количеством деталей, слишком много для того, чтобы ограниченный человеческий мозг мог точно запомнить?
Я когнитивист и изучаю человеческое восприятие и познание более 30 лет. Мы с коллегами разрабатываем новые теоретические и экспериментальные способы исследования ошибок такого рода . Являются ли эти ошибки памяти плохой вещью из-за неправильной мыслительной обработки? Или, как это ни парадоксально, могут ли они быть чем-то хорошим , желательным побочным эффектом когнитивной системы с ограниченными возможностями, работающей эффективно? Мы склоняемся к последнему - что ошибки памяти могут фактически указывать на то, каким образом когнитивная система человека является «оптимальной» или «рациональной».
Люди рациональны?На протяжении десятилетий ученые-когнитивисты размышляли о том, является ли человеческое познание строго рациональным. Начиная с 1960-х годов психологи Дэниел Канеман и Амос Тверски провели новаторские исследования по этой теме. Они пришли к выводу, что люди часто используют «быстрые и грязные» умственные стратегии, также известные как эвристики.
Например, на вопрос, есть ли в английском языке больше слов, начинающихся с буквы «k» или с «k» в качестве третьей буквы, большинство людей ответят, что есть больше слов, начинающихся с «k». Канеман и Тверски утверждали, что люди приходят к такому выводу, быстро придумывая слова, начинающиеся с «k» и с «k» в третьей позиции, и замечая, что они могут придумать больше слов с этим начальным «k». Канеман и Тверски назвали эту стратегию « эвристикой доступности» - то, что легче всего приходит в голову, влияет на ваш вывод.
Хотя эвристика часто дает хорошие результаты, иногда нет. Поэтому Канеман и Тверски утверждали, что человеческое познание не является оптимальным. Действительно, в английском языке гораздо больше слов с «k» на третьей позиции, чем слов, начинающихся с «k».
Неоптимально или лучше?Однако в 1980-х годах в научной литературе начали появляться исследования, свидетельствующие о том, что человеческое восприятие и познание часто могут быть оптимальными. Например, несколько исследований показали, что люди комбинируют информацию от нескольких органов чувств, таких как зрение и слух или зрение и осязание, статистически оптимальным образом, несмотря на шум в сенсорных сигналах.
Возможно, наиболее важным является то, что исследования показали, что по крайней мере некоторые случаи, казалось бы, неоптимального поведения на самом деле противоположны. Например, было хорошо известно, что люди иногда недооценивают скорость движущегося объекта. Ученые выдвинули гипотезу о том, что зрительное восприятие движения человека неоптимально.
Но более поздние исследования показали, что статистически оптимальная сенсорная интерпретация или восприятие - это та, которая сочетает визуальную информацию о скорости объекта с общими знаниями о том, что большинство объектов в мире, как правило, неподвижны или медленно движутся. Более того, эта оптимальная интерпретация недооценивает скорость объекта, когда визуальная информация зашумлена или низкого качества.
Поскольку теоретически оптимальная интерпретация и фактическая интерпретация людей допускают аналогичные ошибки в аналогичных обстоятельствах, может оказаться, что эти ошибки неизбежны, когда визуальная информация несовершенная, и что люди на самом деле воспринимают скорости движения так же, как они могут быть восприняты.
Ученые обнаружили похожие результаты при изучении человеческого познания. Люди часто совершают ошибки при запоминании, рассуждении, принятии решений, планировании или действии, особенно в ситуациях, когда информация неоднозначна или неопределенна. Как и в примере восприятия по оценке скорости зрения, статистически оптимальная стратегия при выполнении когнитивных задач состоит в объединении информации из данных, например, вещей, которые человек наблюдал или испытал, с общими знаниями о том, как обычно устроен мир. Исследователи обнаружили, что ошибки, допущенные оптимальными стратегиями - неизбежные ошибки из-за двусмысленности и неопределенности - напоминают ошибки, которые действительно совершают люди, предполагая, что люди могут выполнять когнитивные задачи так же хорошо, как они могут быть выполнены.
Появляется все больше свидетельств того, что ошибки неизбежны при восприятии и рассуждении с неоднозначными входными данными и неопределенной информацией. Если это так, то ошибки не обязательно указывают на ошибочную умственную обработку. Фактически, системы восприятия и познания людей могут работать достаточно хорошо.
Ваш мозг в ограниченияхМентальное поведение человека часто ограничивается. Некоторые ограничения являются внутренними: люди имеют ограниченную способность обращать внимание - вы не можете уделять внимание всему одновременно. А у людей ограниченный объем памяти - вы не можете вспомнить все во всех деталях. Другие ограничения являются внешними, например необходимость принимать своевременные решения и действовать. Учитывая эти ограничения, может случиться так, что люди не всегда могут выполнять оптимальное восприятие или познание.
Но - и это ключевой момент - хотя ваше восприятие и познание могут быть не такими хорошими, какими они могли бы быть, если бы не было ограничений, они могли бы быть настолько хорошими, насколько могли бы быть при наличии этих ограничений.
Рассмотрим проблему, решение которой требует одновременного рассмотрения множества факторов. Если из-за ограниченных возможностей внимания вы не можете думать сразу обо всех факторах, то вы не сможете придумать оптимальное решение. Но если вы подумаете о как можно большем количестве факторов одновременно, и если они являются наиболее информативными факторами проблемы, то вы сможете придумать решение, которое будет как можно лучше с учетом данной проблемы. ваше ограниченное внимание.
Пределы памятиЭтот подход, подчеркивающий «ограниченную оптимальность», иногда называют « ресурсо-рациональным » подходом. Мы с коллегами разработали ресурсо-рациональный подход к человеческой памяти. Наша структура рассматривает память как тип канала связи .
Когда вы помещаете предмет в память, это как будто вы посылаете сообщение себе в будущем. Однако этот канал имеет ограниченную пропускную способность, и поэтому он не может передавать все детали сообщения. Следовательно, сообщение, извлеченное из памяти в более позднее время, может не совпадать с сообщением, помещенным в память в более раннее время. Вот почему возникают ошибки памяти.
Если ваше хранилище памяти не может точно поддерживать все детали хранимых элементов из-за его ограниченной емкости, тогда было бы разумно убедиться, что любые детали, которые оно может поддерживать, являются важными. То есть память должна быть лучшей в ограниченных обстоятельствах.
Действительно, исследователи обнаружили, что люди склонны запоминать детали, относящиеся к задаче, и забывать детали, не относящиеся к задаче . Кроме того, люди склонны запоминать общую суть объекта, помещенного в память, забывая при этом его мелкие детали. Когда это происходит, люди склонны мысленно «восполнять» недостающие детали наиболее частыми или банальными свойствами. В некотором смысле использование обычных свойств, когда детали отсутствуют, является разновидностью эвристики - это быстрая и грязная стратегия, которая часто работает хорошо, но иногда терпит неудачу.
Почему я вспомнил, как ел печенье с шоколадной крошкой, когда на самом деле я ел овсяное печенье с изюмом? Потому что я вспомнил суть своего опыта - поедание печенья - но забыл о мелких деталях и, таким образом, заполнил эти детали наиболее общими свойствами, а именно печеньем с шоколадной крошкой. Другими словами, эта ошибка демонстрирует, что моя фпамять работает максимально хорошо с ее ограничениями. И это хорошо.