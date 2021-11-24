Магнитные бури в конце 2021 года: расписание геоударов на конец ноября и весь декабрь

Многие люди хотя бы раз в жизни ощущали на себе влияние чрезвычайно сильной солнечной активности. Магнитные бури ухудшают общее самочувствие и мешают заниматься повседневными делами. Зачастую чувствуют симптомы геоударов люди пожилого возраста и метеопаты. Чтобы прожить этот период как можно легче, необходимо заблаговременно подготовиться к наступлению магнитных бурь.
Расписание магнитных бурь на ноябрь и декабрь 2021:
В ноябре ожидается еще одна магнитная буря, которая пройдет 27 ноября. В декабре же всплеск солнечной активности прогнозируется на 1, 2, 3, 4, 9, 13, 18, 19, 20, 21 и 22 числа. В этот период стоит быть особо осторожным и внимательным к своему самочувствию.
Симптомы магнитных бурь:
Чаще всего магнитные бури вызывают головную боль. Это самый частый симптом геодуаров. Однако существует еще и другие, более редкие последствия для здоровья, которые вызывает повышенная солнечная активность: тошнота, повышенное давление, учащенное сердцебиение, плохой аппетит, нарушение режима сна, а также обострение хронических заболеваний. Более того, магнитная буря может вызвать инсульт и инфаркт. Именно поэтому жителям Земли стоит быть внимательнее к своему здоровью.
Как с ними бороться?
В первую очередь необходимо обратиться к врачу, чтобы получить консультацию специалиста. Лишь врач может дать точный алгоритм действий в неблагоприятный период и выписать необходимые лекарства. Затем важно посетить аптеку и купить необходимые лекарственные препараты, которые помогут вам пережить магнитную бурю. Также специалисты рекомендуют на период геоударов остаться дома, отказаться от использования экранов мобильных телефонов, компьютеров и телевизоров. Лучше всего как можно больше отдыхать, правильно питаться и проветривать квартиру.
Отметим, что в случае резкого ухудшения самочувствия — звоните в скорую помощь.