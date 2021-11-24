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Можно ли избежать заражения коронавирусом во время хирургических операций? В каком случае?

6:00:5411/23/2021,Asociacion RUVID
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Минимально инвазивная хирургия с контролируемой эвакуацией воздуха из брюшной полости (например, лапароскопия) намного безопаснее, чем классическая лапаротомия.

В нормальных условиях лапароскопия является безопасной хирургической процедурой. Фото: Pixabay

Команда исследователей из Медицинского факультета Университета Жауме I и медицинские работники из Многопрофильного отделения абдоминально-тазовой онкологической хирургии (MUAPOS) вместе с остальными службами, составляющими хирургический блок Общей университетской больницы Кастельона, имеют провели исследование (COVIDLap), которое улучшило условия безопасности во время лапароскопических вмешательств, чтобы избежать заражения COVID-19 как среди медицинского персонала, так и среди пациентов.

Исследование стало возможным благодаря кампании по сбору средств, проводимой государственным университетом Кастельо для смягчения последствий коронавируса для экономики и здоровья, направленной на сбор ресурсов для поддержки наиболее уязвимых студентов и исследований против COVID-19. #SomUJIcontraCOVID собрал более 73 000 евро благодаря солидарным пожертвованиям 425 физических лиц (45 процентов) и 17 организаций (55 процентов), включая спонсоров, сотрудников и компании. Исследование также было поддержано кафедрой хирургического обучения и исследований Medtronic UJI, пишет medicalxpress.com.

Пандемия, вызванная SARS-CoV-2, подвергла испытанию мировые системы здравоохранения, вызывая сомнения и неуверенность в отношении мер безопасности, которые необходимо принимать во время повседневной деятельности больниц. Поэтому исследовательская группа из Кастельона разработала перекрестное исследование распространенности в качестве пилотного исследования, чтобы предоставить научную информацию о безопасности лапароскопических вмешательств во время пандемии COVID-19.

В нормальных условиях лапароскопия является безопасной хирургической процедурой, которая создает физический барьер между хирургом и пациентом, что позволяет избежать профессионального воздействия и перекрестного заражения. В начале пандемии различные хирургические общества мира разработали общие рекомендации по вмешательствам (использование средств индивидуальной защиты, обучение медицинского персонала и т.д.) И конкретные рекомендации по лапароскопии (усиление защиты дыхательных путей и слизистых оболочек и рекомендации по использованию дымовых фильтров в канюли лапароскопических портов).

Исследовательская группа проанализировала в период с апреля 2020 года по май 2021 года наличие вирусных частиц SARS-CoV-2 в угольных фильтрах, помещенных в канюли портов для лапароскопии, во время вмешательств в больнице General Universitario de Castellón. Результаты показывают, что пациенты с отрицательной ПЦР глотки на SARS-CoV-2 могут иметь заражение COVID-19 в органах брюшной полости, что при контакте с окружающим воздухом может увеличить риск заражения операционных и медицинского персонала.

Они также доказали, что минимально инвазивная хирургия с контролируемой эвакуацией воздуха из брюшной полости (например, лапароскопия) намного безопаснее, чем классическая лапаротомия, и продемонстрировали, что первые рекомендации хирургических научных обществ, основанные на мнениях экспертов, не были полностью правильными, хотя и необходимыми. исследовательской группе.

Результаты показывают, что ни у одного пациента после операции не было положительного теста на ротоглотку, но данные свидетельствуют о том, что следует принимать во внимание воздушную передачу частиц SARS-CoV в результате удаления дыма аэрозолей, несущих вирус, поэтому группа, ответственная за исследование рекомендует «принять дополнительные меры безопасности в операционной, такие как сведение к минимуму входа и выхода щипцов и оптики через брюшные троакары, чтобы избежать утечки пневмоперитонеума; ограничение количества профессионалов в операционной, всегда в защитных масках FFP2 или мониторинг SARS-CoV. -2 аэрозоля в операционной ».

По мнению специалистов в области здравоохранения, «возможность, предлагаемая Universitat Jaume I, и доверие, проявленное всеми людьми и организациями, поддержавшими эту инициативу, оказывая свою поддержку проекту трансляционной медицины, созданному в больничной среде и развитому в университетская лаборатория позволила нам повысить безопасность пациентов и специалистов в хирургической среде больниц ». Результаты оказались настолько актуальными, что различные научные общества уже выпустили предупреждение о состоянии здоровья, информирующее об этой работе.

В ходе исследования было собрано в общей сложности 180 систем дымовых фильтров, используемых в различных лапароскопических операциях таких специальностей, как пищеварительная (45 процентов), гинекологическая (37 процентов) и урологическая (18 процентов), и 130 из них впоследствии были проанализированы в лаборатории микробиологии. Медицинского факультета UJI. Выборка состояла из 62 процентов мужчин и 38 процентов женщин, а средний возраст пациентов составлял 60 лет. Было 20 процентов операций неотложной помощи, остальные операции были плановыми, и 47 процентов из них длились менее 120 минут. Это исследование было бы невозможно без участия и желания всей хирургической бригады больницы и помощи HGUCS Biobank, части общественной сети Валенсийского сообщества.

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хирургкоронавирусCOVID-19лапароскопия
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