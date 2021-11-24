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Главные запреты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: почему это день силы

6:15:4211/23/2021
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4 декабря 2021 года является последним днем коридора затмений, из-за чего первоначальная энергетика солнечного затмения усилится в разы.

Явление, когда Луна занимает пространство между Солнцем и Землей, называется солнечным затмением. Фото: Pixabay.com
Явление, когда Луна занимает пространство между Солнцем и Землей, называется солнечным затмением. Фото: Pixabay.com

4 декабря 2021 года в 10:33 по московскому времени случится уникальное астрономическое событие, привлекшее к себе внимание астрологов и ученых — полное солнечное затмение. Оно будет являться последним затмением в уходящем году и закроет собой энергетически мощный коридор затмений, начавшийся еще 19 ноября 2021 года. Полное солнечное затмение — крайне редкое явление, которое можно наблюдать с Земли чуть ли не раз в 200 лет. Затмение 4 декабря можно будет наблюдать только из акватории Тихого и Атлантического океанов и в Антарктиде — остальные жители земли смогут полюбоваться астрономическим явлением только в онлайн формате в течение 1 минуты и 54 секунд.

Несмотря на то, что 4 декабря несет в себе тяжелую энергетику из-за закрывающегося коридора затмений, он все равно является днем силы. В это время как нельзя лучше начинать различные диеты, вводить в свою жизнь новые порядки и правила. Очень удачным будет решение начать цикл очистительных процедур для тела и души, запись на йогу или в спа, в спортзал или на курс массажа. Все дела, которые вы будете направлять на совершенствование себя, на избавление от тревог и проблем, от навязчивых мыслей, будут реализованы с особой удачей и даже принесут вам больше пользы, чем вы могли ожидать.

Что не стоит делать в день солнечного затмения?

• Проводить день в атмосфере беспорядка в собственном доме. Накануне затмения желательно провести генеральную уборку дома.
• Думать о плохом и негативном, о каких-либо вещах, вызывающих у вас отрицательные чувства.
• Вступать в ссоры и конфликты, в выяснение отношений.
• Реагировать на провокационные действия или внешние раздражители. В затмение важно сохранять спокойствие и трезвость разума.
• Держаться подальше от раздражающих вас людей и энергетических вампиров.
• Загружать себя работой и решать крайне важные дела. Во время затмение есть высокий риск провалить текущее задание или допустить множество ошибок.

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