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Почему по народным приметам 25 ноября нужно обязательно сделать кому-нибудь подарок

12:00:3511/24/2021
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В этот день отмечается праздник в честь Иоанна Милостивого.

В этот праздник принято дарить подарки. Фото: Pxfuel.com
В этот праздник принято дарить подарки. Фото: Pxfuel.com

25 ноября Русская православная церковь и ее прихожане отметят светлую дату — День памяти Иоанна Милостивого. Святой Иоанн получил такое прозвище благодаря своей огромной вере и любви к каждому человеку.

До служения Богу у Иоанна были жена и дети. Однако однажды он их потерял. Чтобы не потерять себя, мужчина решил посвятить свою жизнь Господу Богу. Он начал помогать всем нуждающимся. Иоанн освобождал и выкупал пленных, кормил бедняков и спасал сирот, устроив приют в собственном доме. Такая любовь к людям была высоко оценена окружающими. Иоанна сделали патриархом, хотя он не являлся ни клириком, ни монахом. Но это не помешало занять столь высокий пост.

В этот день принято молиться святому, посещать церковь и ставить свечки в храме за упокой родных. Также не менее важно — помогать нуждающимся. Прекрасной традицией 25 ноября является дарение подарков. Такое действие не только сделает приятно или поможет близкому, но и предаст дарящему благополучие. Счастлив не только получатель, но и даритель.

Добавим, что в День Памяти Иоанна Милостивого было принято заканчивать свадебный сезон, поскольку зимой старались не устраивать церемоний.

Также в народе этот день называют Иваном Снежным. Такое название связано с ожиданием обильного снегопада 25 ноября, а также важной приметой. Если в день Иоанна будет много снега, до 4 декабря погода будет радовать людей. Если снега не будет, придут суровые холода.

Кроме этого, считалось, что молитва Иоанну способна спасти молящегося от бедности. Просить святого необходимо лишь о том, что действительно нужно. Иоанн может помочь, но обогащать он не станет.

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