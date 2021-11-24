Риск умереть из-за коронавируса не останавливает курильщиков: исследователи ответили почему

Как только новый коронавирус 2019 года был охарактеризован как способный вызывать атипичную пневмонию и впоследствии назван коронавирусом 2 с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2), медицинские работники и специалисты общественного здравоохранения насторожили уязвимые группы населения. Пожилые люди, люди с астмой и курильщики были среди групп, которым было рекомендовано избегать сопутствующего заболевания SARS-CoV-2, COVID-19 и его вторичных осложнений (например, пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, септического шока), пишет medicalxpress.com.
Во всем мире более 250 миллионов человек заразились COVID-19 и более пяти миллионов умерли. За последние два года научные исследования подтвердили, что пожилые люди подвергаются более высокому риску тяжелой инфекции и смерти от COVID-19, особенно с хроническими заболеваниями, такими как респираторные заболевания и курение . Они расширили этот список сопутствующих заболеваний высокого риска, включив сердечно-сосудистые заболевания , диабет, гипертонию, рак и ожирение.
«Курение является основной причиной предотвратимой смерти во всем мире и увеличивает риск рака, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, иммуносупрессии, диабета и заболеваний почти всех органов тела, многие из которых усугубляют COVID-19», - говорит Джим Трэшер, профессор по вопросам укрепления здоровья, образования и поведения (HPEB) и международный эксперт по борьбе против табака/прекращению употребления табака. «Также важно отметить, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на психическое здоровье, увеличивая стресс и диагностируя тревогу и депрессию».
Предыдущие исследования взаимосвязи между воздействием COVID-19 (например, последствия пандемии для психического здоровья, восприятие риска тяжелой инфекции) и курением варьировались от страны к стране и от населения к населению. Эти исследования выявили увеличение, уменьшение и постоянство показателей курения, при этом предлагая различные объяснения неизменности/изменения моделей курения (например, приказы/изоляция из дома, воздействие на психическое здоровье ).
Трэшер и его команда проводят постоянное исследование курения в Мексике - одной из стран, наиболее пострадавших от COVID-19. Исследователи изучили изменения в частоте курения, попытках бросить курить, стрессе/депрессии и предполагаемой тяжести COVID-19 среди более чем 2750 курильщиков в марте и июле 2020 года.
«Наше исследование показывает, что по мере распространения пандемии COVID-19 в Мексике, депрессия увеличивалась, частота курения оставалась стабильной, а попытки бросить курить уменьшались - даже несмотря на то, что взрослые курильщики все чаще воспринимали инфекцию COVID-19 как серьезную», - говорит Эмили Лауд, специалист по курению. Кандидат наук, студентка HPEB и ведущий автор статьи, опубликованной командой в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения. «Эти результаты показывают, что взрослые курильщики Мексики могут столкнуться с большими трудностями при отказе от курения во время COVID-19, возможно, частично из-за его воздействия на их психическое здоровье».
Авторы, в том числе HPEB Ph.D. студентка Виктория Ламберт, обратите внимание, что результаты этого исследования могут помочь в разработке коммуникационных стратегий для информирования курильщиков об их риске заражения COVID-19.
«В Мексике большие графические предупреждения на пачках сигарет, и они меняют эти предупреждения чаще, чем в любой другой стране мира», - говорит Ламберт. «Они стали первой страной в мире, которая ввела предупреждения о более серьезной опасности COVID-19 для курильщиков».
Кроме того, эти результаты должны обратить внимание лиц, принимающих решения, на важность содействия доступу к методам лечения для прекращения употребления табака. «По мере того, как COVID-19 распространяется, появляется и исчезает, возможно, потребуется разработать меры, чтобы повысить представление курильщиков о серьезности COVID-19 для самих себя, а не только для курильщиков в целом, и подчеркнуть преимущества курения, связанные с COVID. прекращение ", - говорит Трэшер.