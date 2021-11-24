Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
23.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Риск умереть из-за коронавируса не останавливает курильщиков: исследователи ответили почему

6:30:2311/23/2021,Эрин Блувас, Университет Южной Каролины
0

Эти результаты должны обратить внимание лиц, принимающих решения, на важность содействия доступу к методам лечения для прекращения употребления табака.

Исследование показывает, что по мере распространения пандемии COVID-19, депрессия увеличивалась, частота курения оставалась стабильной, а попытки бросить курить уменьшались. Фото: Pixabay

Как только новый коронавирус 2019 года был охарактеризован как способный вызывать атипичную пневмонию и впоследствии назван коронавирусом 2 с тяжелым острым респираторным синдромом (SARS-CoV-2), медицинские работники и специалисты общественного здравоохранения насторожили уязвимые группы населения. Пожилые люди, люди с астмой и курильщики были среди групп, которым было рекомендовано избегать сопутствующего заболевания SARS-CoV-2, COVID-19 и его вторичных осложнений (например, пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома, септического шока), пишет medicalxpress.com.

Во всем мире более 250 миллионов человек заразились COVID-19 и более пяти миллионов умерли. За последние два года научные исследования подтвердили, что пожилые люди подвергаются более высокому риску тяжелой инфекции и смерти от COVID-19, особенно с хроническими заболеваниями, такими как респираторные заболевания и курение . Они расширили этот список сопутствующих заболеваний высокого риска, включив сердечно-сосудистые заболевания , диабет, гипертонию, рак и ожирение.

«Курение является основной причиной предотвратимой смерти во всем мире и увеличивает риск рака, респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, воспалений, иммуносупрессии, диабета и заболеваний почти всех органов тела, многие из которых усугубляют COVID-19», - говорит Джим Трэшер, профессор по вопросам укрепления здоровья, образования и поведения (HPEB) и международный эксперт по борьбе против табака/прекращению употребления табака. «Также важно отметить, что пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на психическое здоровье, увеличивая стресс и диагностируя тревогу и депрессию».

Предыдущие исследования взаимосвязи между воздействием COVID-19 (например, последствия пандемии для психического здоровья, восприятие риска тяжелой инфекции) и курением варьировались от страны к стране и от населения к населению. Эти исследования выявили увеличение, уменьшение и постоянство показателей курения, при этом предлагая различные объяснения неизменности/изменения моделей курения (например, приказы/изоляция из дома, воздействие на психическое здоровье ).

Трэшер и его команда проводят постоянное исследование курения в Мексике - одной из стран, наиболее пострадавших от COVID-19. Исследователи изучили изменения в частоте курения, попытках бросить курить, стрессе/депрессии и предполагаемой тяжести COVID-19 среди более чем 2750 курильщиков в марте и июле 2020 года.

«Наше исследование показывает, что по мере распространения пандемии COVID-19 в Мексике, депрессия увеличивалась, частота курения оставалась стабильной, а попытки бросить курить уменьшались - даже несмотря на то, что взрослые курильщики все чаще воспринимали инфекцию COVID-19 как серьезную», - говорит Эмили Лауд, специалист по курению. Кандидат наук, студентка HPEB и ведущий автор статьи, опубликованной командой в Международном журнале экологических исследований и общественного здравоохранения. «Эти результаты показывают, что взрослые курильщики Мексики могут столкнуться с большими трудностями при отказе от курения во время COVID-19, возможно, частично из-за его воздействия на их психическое здоровье».

Авторы, в том числе HPEB Ph.D. студентка Виктория Ламберт, обратите внимание, что результаты этого исследования могут помочь в разработке коммуникационных стратегий для информирования курильщиков об их риске заражения COVID-19.

«В Мексике большие графические предупреждения на пачках сигарет, и они меняют эти предупреждения чаще, чем в любой другой стране мира», - говорит Ламберт. «Они стали первой страной в мире, которая ввела предупреждения о более серьезной опасности COVID-19 для курильщиков».

Кроме того, эти результаты должны обратить внимание лиц, принимающих решения, на важность содействия доступу к методам лечения для прекращения употребления табака. «По мере того, как COVID-19 распространяется, появляется и исчезает, возможно, потребуется разработать меры, чтобы повысить представление курильщиков о серьезности COVID-19 для самих себя, а не только для курильщиков в целом, и подчеркнуть преимущества курения, связанные с COVID. прекращение ", - говорит Трэшер.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
курениекоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас есть знакомые, кто не переболел?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Похороны автоблогера Саида Губденского: стали известны, предположительная дата и место прощания с ним и его другом Зауром Ибрагимовым, погибших в ДТП в Москве6
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 23 ноября 2021 в России и мире
Магнитная буря 23 ноября 2021: неспокойное Солнце решило взять перерыв – умеренная магнитосфера ожидается в этот день2
Какой сегодня церковный праздник 23 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Последние новости

Риск умереть из-за коронавируса не останавливает курильщиков: исследователи ответили почему
6:30:23 11/23/2021
Риск умереть из-за коронавируса не останавливает курильщиков: исследователи ответили почему
Главные запреты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: почему это день силы
6:15:42 11/23/2021
Главные запреты в полное солнечное затмение 4 декабря 2021 года: почему это день силы
Можно ли избежать заражения коронавирусом во время хирургических операций? В каком случае?
6:00:54 11/23/2021
Можно ли избежать заражения коронавирусом во время хирургических операций? В каком случае?
Молнупиравир и Паксловид - противовирусные таблетки от коронавируса: как они повлияют на панедмию?
5:30:26 11/23/2021
Молнупиравир и Паксловид - противовирусные таблетки от коронавируса: как они повлияют на панедмию?
Имена девочек-неудачниц: лучше не выбирать эти пять имен для своей новорожденной малышки
4:45:53 11/23/2021
Имена девочек-неудачниц: лучше не выбирать эти пять имен для своей новорожденной малышки
16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
4:02:30 11/23/2021
16-летнего хоккеиста "Динамо" ввели в кому и экстренно прооперировали после обморока на матче
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
4:00:23 11/23/2021
Как правильно загадать желание с 20 на 21 декабря на зимнее Солнцестояние так, чтобы оно обязательно сбылось
При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения
3:39:26 11/23/2021
При серии взрывов на ракетной фабрике в Белграде погибли двое и 15 получили ранения
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
3:26:17 11/23/2021
В Кремле оценили возможность продления новогодних каникул и введения ограничений на праздники
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости
3:18:49 11/23/2021
В Петербурге 91-летней блокаднице пришлось самой себе сделать операцию на брюшной полости