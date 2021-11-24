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Стресс опасен и может разрушить ДНК: сделано удивительное открытие о том, кто может вам помочь

8:00:0511/23/2021,Дивья Мехта, Беседа
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Хронический стресс может влиять на наши гены через эпигенетические изменения, которые, в свою очередь, могут увеличивать частоту психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство.

Результаты показывают, что ДНК, с которой мы рождаемся, не обязательно является нашей судьбой. Фото: Pixabay

Стресс затрагивает до 90% людей , и мы знаем, что он вредит нашему психическому и физическому благополучию.

Стресс может повлиять на активность и функцию наших генов . Он делает это посредством «эпигенетических» изменений, которые включают и выключают определенные гены, но не меняют код ДНК, пишет medicalxpress.com.

Но почему одни люди хуже реагируют на стресс, а другие, кажется, справляются с давлением?

Предыдущие исследования показали, что сильная социальная поддержка и чувство принадлежности являются надежными индикаторами физического и психического здоровья.

Социальная поддержка означает наличие сети, к которой вы можете обратиться в случае необходимости. Это может происходить из естественных источников, таких как семья, друзья, партнеры, домашние животные, коллеги по работе и общественные группы. Или из официальных источников, таких как специалисты по психическому здоровью.

Мое новое исследование, опубликованное сегодня в Журнале психиатрических исследований, впервые показывает, что эти положительные эффекты наблюдаются также и на генах человека.

Наличие поддерживающих социальных структур буферизует и даже обращает вспять некоторые пагубные последствия стресса для наших генов и здоровья с помощью процесса эпигенетики.

Результаты показывают, что ДНК, с которой мы рождаемся, не обязательно является нашей судьбой.

Что такое эпигенетика?

Наши гены и окружающая среда способствуют нашему здоровью.

Мы наследуем код ДНК от родителей, и это не меняется в течение нашей жизни. Генетика - это изучение того, как код ДНК действует как фактор риска или защитный фактор для определенного признака или заболевания.

Эпигенетика - это дополнительный уровень инструкций поверх ДНК, который определяет, как они влияют на организм. Этот слой может химически модифицировать ДНК без изменения кода ДНК.
 Термин «эпигенетика» происходит от греческого слова «эпи», что означает «поверх, поверх».

Этот дополнительный слой информации лежит поверх генов и окружающей ДНК. Он действует как переключатель, включающий или выключающий гены, что также может повлиять на наше здоровье.

Эпигенетические изменения происходят на протяжении всей нашей жизни из-за различных факторов окружающей среды, таких как стресс, упражнения, диета, алкоголь и наркотики.

Например, хронический стресс может влиять на наши гены через эпигенетические изменения, которые, в свою очередь, могут увеличивать частоту психических расстройств, таких как посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессия и тревога.

Новые технологии теперь позволяют исследователям собирать биологический образец у человека (например, кровь или слюну) и измерять эпигенетику, чтобы лучше понять, как наши гены реагируют на различные среды.

Измерение эпигенетики в разное время позволяет нам понять, какие гены изменены из-за конкретной среды.

Что мы изучали?

В моем исследовании изучались как положительные, так и отрицательные факторы, которые определяют реакцию человека на стресс, и то, как это меняет эпигенетические профили генов.

Определенные группы людей, например сотрудники службы экстренной помощи, медицинские работники и полицейские, чаще сталкиваются со стрессом в ходе своей повседневной работы.

Итак, моя исследовательская группа и я набрали 40 австралийских студентов-парамедиков первого курса в два момента времени - до и после воздействия потенциально стрессового события. Студенты предоставили образцы слюны на ДНК и заполнили анкеты с подробным описанием их образа жизни и здоровья в оба момента времени.

Мы исследовали эпигенетические изменения до и после стресса, чтобы лучше понять:


  • как изменилась эпигенетика генов после воздействия стресса
  • какие социальные и психологические факторы вызвали эпигенетические изменения.

Мы обнаружили, что стресс влияет на эпигенетику, и это, в свою очередь, привело к увеличению уровня дистресса, беспокойства и депрессивных симптомов среди участников.

Однако учащиеся, которые сообщили о высоком уровне воспринимаемой социальной поддержки, показали меньший уровень последствий для здоровья, связанных со стрессом.

Учащиеся с сильным чувством принадлежности к группе, организации или сообществу намного лучше справлялись со стрессом и уменьшили негативные последствия для здоровья после воздействия стресса.

Обе эти группы студентов показали меньше эпигенетических изменений в генах, которые были изменены в результате стресса.

COVID сделал нас более изолированными

Пандемия COVID создала тяжелое психологическое и эмоциональное бремя для людей из-за неуверенности, изменения распорядка дня и финансового давления.

В Австралии уровень тревожности, депрессии и самоубийств резко возрос с начала пандемии. Каждый пятый австралийец сообщил о высоком уровне психологического стресса.

Пандемия также сделала нас более изолированными, а наши отношения - более удаленными, оказав глубокое влияние на социальные связи и принадлежность.

В моем исследовании подчеркивается, как поддержка семьи и сообщества и чувство принадлежности влияют на наши гены и действуют как защитный фактор от воздействия стресса .

В такие беспрецедентные и стрессовые времена жизненно важно строить и поддерживать сильные социальные структуры, которые способствуют хорошему физическому и психическому благополучию.

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