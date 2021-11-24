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Расклад на картах Таро: ждать ли голод на планете в 2022 году

7:15:2411/23/2021
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Через расклады карт Таро можно увидеть не только свою судьбу и судьбу обратившегося за раскладом человека, но и предшествующие и угрожающие всему миру события.

На картах таро даже любитель может предсказать свою судьбу. Фото: Pixabay.com
На картах таро даже любитель может предсказать свою судьбу. Фото: Pixabay.com

Подходящий к концу 2021 год оставил много отпечатков на жизнях людей со всего мира. Самым ярким из них был след коронавирусной инфекции или COVID-19. Анализируя ситуацию в разных странах, специалисты ООН заявили, что множество из них в предстоящем 2022 году столкнется с нехваткой продовольствия и даже голодом, как одним из последствий сложного заболевания. Ознакомившись с этой темой, опытные тарологи решили заглянуть в будущее и подтвердить или опровергнуть гипотезу ученых.

Согласно полученным от них раскладам угроза появления голода имеет место быть, однако, она минимальна. В государственных органах по всему земному шару уже ведется соответствующая работа по предотвращению катастрофы, в которой рискуют пострадать граждане следующих стран: Африка, Греция, Италия, Испания. Также могут пострадать и страны Европы, а именно пять, три из которых будут переживать колоссальные проблемы. Эти страны соседствуют и будут стараться помогать друг другу в это тяжелое время. Страны Востока голод не затронет и в этих регионах будет относительно спокойная обстановка.

Другие страны, не пострадавшие от волны голода, придут на выручку нуждающимся регионам. Таких стран-волонтеров будет четыре, среди которых не менее значимое место займет Россия. В результате коллективной поддержки и борьбы с проблемой, ситуация с голодом и его последствиями решится в течение 8 месяцев и риск ее повторения будет сведен к нулю. Удивительным фактом тарологи посчитали то, что в результате поиска решения проблем и обогащения территорий голодающих стран новыми пригодными для употребления в пищу культурами ученые откроют новый вид быстро созревающих сортов зерна. Из-за такого открытия аграрная ячейка мирового производства начнет стремительный рост своего влияния. Кроме всего прочего тарологи подчеркивают тот факт, что на ткущий момент жителям Земли необходимо крайне внимательно отнестись к воде и ее видам, ведь из-за неосторожного обращения с жидкостями, как показывают расклады карт, может случиться засуха или дефицит питьевой воды.

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