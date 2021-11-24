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Единый тест на уровень Т-лимфоцитов и антител к SARS-CoV-2 разработали учёные

8:30:5011/23/2021,от университета Кардиффа
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Этот тест оказался наиболее полезным для мониторинга иммунных ответов у пациентов, которые считаются более подверженными риску COVID-19, даже после вакцинации.

Тест точно определяет ответ Т-клеток и антител на вирус в одном образце крови. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Ученые из Кардиффского университета разработали тест для измерения ответа как Т-клеток, так и антител к SARS-CoV-2 в одном образце крови.

Уникальный подход также можно использовать для измерения иммунного ответа, вызванного вакцинацией и перенесенной инфекцией.

Он был разработан в сотрудничестве с базирующейся в Уэльсе биотехнологической компанией ImmunoServ Ltd и описан в исследовании, опубликованном в журнале Immunology.

Доктор Мартин Скурр, научный сотрудник Медицинской школы Кардиффского университета и ведущий автор исследования, сказал: «Уровень заражения COVID-19 остается тревожно высоким, и очевидно, что инфекция остается даже после вакцинации. Чтобы помочь контролировать будущие вспышки. и выявлять лиц из группы риска, важно понимать точную структуру иммунного ответа на COVID, пишет medicalxpress.com.

«Наш тест точно определяет ответ Т-клеток и антител на вирус в одном образце крови. Вместе эти показатели представляют собой мощный показатель иммунитета от COVID-19. Тест может быть широко доступен, прост в использовании и экономически эффективен, и должен сыграть очень полезную роль в мониторинге этой пандемии, например, путем выявления людей, которые больше нуждаются в бустерных уколах».

Считалось, что тестирование на антитела имеет решающее значение для ослабления изоляции во время пандемии, но антитела - лишь одно из звеньев иммунного ответа организма, а у некоторых людей этот ответ слабый и непродолжительный. Ученые полагают, что Т-клеточный иммунитет играет гораздо большую роль в защите людей от инфекции в будущем, однако крупномасштабное тестирование оказалось более сложной задачей.

В этом исследовании ученые взяли небольшой образец крови у людей всех возрастов, 68 больных раком и 231 здорового донора. Они стимулировали Т-клетки небольшими кусочками вируса, называемыми пептидами; Т-клетки распознают эти пептиды, если человек был ранее инфицирован (или вакцинирован), и вырабатывают химические вещества, называемые цитокинами, которые можно легко измерить.

В исследовании также отслеживался размер ответов Т-клеток и антител в группе людей, прошедших тестирование до, во время и после кампании вакцинации против COVID-19 в Великобритании. В то время как обе дозы вакцины требовались для максимального увеличения Т-клеточного ответа против вируса, исследование показало, что ранее инфицированным людям требовалась только одна доза для достижения сопоставимых иммунных ответов.

Этот тест оказался наиболее полезным для мониторинга иммунных ответов у пациентов, которые считаются более подверженными риску COVID-19, даже после вакцинации. Исследование показало, что вторая доза вакцины необходима онкологическим больным. Среди онкологических больных, набранных из онкологического центра Велиндр в Кардиффе, две дозы индуцировали Т-клеточные и антителные ответы на эквивалентных уровнях, как у здоровых доноров.

Однако очевидно, что у некоторых онкологических больных наблюдается резкое падение иммунных ответов через три месяца, чего не наблюдается у здоровых людей, и подчеркивает важность мониторинга этих ответов.

Профессор Эндрю Годкин, соавтор исследования из Кардиффского университета и Университетской больницы Уэльса, сказал: «Без такой информации существует неопределенность относительно того, потребуются ли повторные ревакцинации в будущем и кому, в частности, они понадобятся. Эти данные имеет решающее значение для понимания того, как и когда предлагать повторную вакцинацию различным группам ».

Исследовательская группа также будет следить за тем, могут ли ответы Т-клеток и антител, вызванные вакцинацией, защитить от мутантных вариантов SARS-CoV-2, включая вариант Дельта, который в настоящее время является наиболее распространенным в Великобритании.

Дэнни Альтманн, профессор иммунологии Имперского университета, сказал: «Это исследование важно как для демонстрации простоты измерения иммунного ответа с использованием метода цельной крови, так и для важности мониторинга восприимчивых людей и здоровых контрольных лиц на предмет различий в ответе на вакцину и в будущем. потенциальная потеря защиты. Долгосрочный мониторинг будет иметь решающее значение для понимания и количественной оценки этой проблемы».

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