Джинсы «зима 2021-2022»: какие фасоны и модели на пике моды для детей, подростков, молодым и тем, кому за 60+

Зима уже совсем близко, но это не означает, что нужно отказываться от стиля и удобства. Что может быть более универсальным и комфортным, чем джинсы? По мнению многих дизайнеров, это незаменимая часть гардероба каждого человека и любого возраста. А утепленные джинсы не дадут замерзнуть даже в суровый российский мороз.
История джинсов:
Прародителем джинсов стала одежда из парусиной ткани. Еще в XV веке из-за обилия не использованной парусины люди шили из нее одежду, которая называлась «джинс». В массовое производство же такая одежда вошла в 1853 году, когда немец Леви Страусс переехал в США и начал производить одежду на заказ для рабочих. К 1860 году мода на такие штаны упала из-за непрочности — штаны рвались под тяжестью золотых слитков. Однако другой мастер Якоб Дэвис улучшил производство немца, добавив железные кнопки в карманах. Вместе со Страуссом он запатентовал изобретение. Мода на джинсы перешла от рабочих и к обычным людям, став национальной одеждой. А позже джинсы добрались и до других стран мира. Сейчас сложно найти человека, у которого нет джинсов.
Какие джинсы надеть этой зимой?
В этом сезоне в моде остаются широкие джинсы. Также в моду вернулись джинсы со стрелками спереди. Не менее актуальным вариантом являются прямые и зауженные джинсы. Все это используется и по сей день на модных показах в тандеме с ярким или строгим верхом. Наиболее частыми оттенками у джинсов являются темно-синие, черные, белые и светло-голубые. Однако не стоит забывать и о классике — синих джинсах. Носить их можно как детям и молодежи, так и более возрастному поколению, поскольку джинсы можно найти на любой вкус и цвет. С помощью них можно не только сделать свой день удобным и тем самым более уверенным, но также джинсы позволяют подчеркнуть другую деталь образа. Среди подростков и молодежи самыми популярными моделями остаются широкие и узкие джинсы различных цветов и оттенков. Взрослые же выбирают зачастую прямые джинсы синего цвета.
Отметим, что лучше всего одеваться так, как вам нравится. Мода — вопрос времени. А собственный комфорт — то, что делает нас увереннее.