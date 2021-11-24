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«У нас нет другого выхода»: В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал, от какой вакцины смертность ниже в 47 раз

3:02:2811/24/2021,Алина Бурова
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Одну из самых эффективных вакцин практически в полном объеме сразу забирают для солдат армии. Европа и США российскую вакцину не признала. Россияне заграницей вынуждены тратить на прививку до 80 тысяч рублей.

Пациенты, записавшиеся на вакцинацию, приглашаются на процедуру с указанием времени и места ее проведения. Фото: «Курьер.Среда»

Коронавирус - опасное заболевание, которое изменило жизнь человечества навсегда. Основные ставки в борьбе с вирусом поставлены на вакцинацию. Но какую же вакцину выбрать и будет ли она безопасна для организма? Этим вопросом задавался любой человек, желающий поставить прививку. Главный санитарный врач Бердска Виктор Матко рассказал  о выборе и эффективности того или иного препарата.

Как отметил Виктор Матко, на сегодняшний день в сфере здравоохранения не имеется лекарственных средств, чтобы вылечить человека от коронавируса. Медики лечат только те осложнения, которые вызывает опасный вирус. По словам санитарного врача, пандемия не сплотила страны мира, а наоборот, разобщила.

-Такое впечатление, что каждый сам за себя. Российскую вакцину Европа до сих пор почему то не признала.  Наши бизнесмены, работающие в странах Европы или США, вынуждены вакцинироваться там, чтобы иметь допуск на эти территории. Эта услуга обходится им от 75 до 80 тысяч рублей.  Цена вакцины «Спутник V»  составляет чуть больше 1 тысячи рублей за оба компонента. При этом на лечение коронавируса практическое здравоохранение тратит от 170 до 250 тысяч рублей, - высказался Матко 23 ноября.

Про «Спутник V» Виктор Матко сказал, что эта вакцина довольно распространена и популярна. Так, в России ее поставили более 50 млн человек. Около 100 млн человек привились ею в других странах мира.

- Серьезных осложнений после постановки данной вакцины не было. Около 99% населения, которые приняли эту вакцину, не отмечали осложнений и не регистрировались медицинскими работниками,- произнес специалист.

При этом Виктор Матко отметил, что смертность при вакцинировании прививкой разработанной в центре им. М. П. Чумакова под названием «КовиВак» ниже в 47 раз по сравнению с другими препаратами. Данную вакцину практически в полном объеме сразу забирает силовой блок России. Ее ставят солдатам.

Резюмировал свое выступление главный санитарный врач Бердска тем, что вакцинация необходима и очень важна.

- У нас нет другого входа. Или привиться или заболеть,- подытожил Виктор Николаевич.

Напомним, что помимо  «Спутника V», «Ковивака» и «ЭпиВакКороны» в России скоро появится назальная вакцина от коронавируса.  Президент России Владимир Путин уже заявил, что готов принять участие в испытаниях данного препарата.

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