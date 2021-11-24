«У нас нет другого выхода»: В Бердске главный санитарный врач Виктор Матко рассказал, от какой вакцины смертность ниже в 47 раз

Коронавирус - опасное заболевание, которое изменило жизнь человечества навсегда. Основные ставки в борьбе с вирусом поставлены на вакцинацию. Но какую же вакцину выбрать и будет ли она безопасна для организма? Этим вопросом задавался любой человек, желающий поставить прививку. Главный санитарный врач Бердска Виктор Матко рассказал о выборе и эффективности того или иного препарата.
Как отметил Виктор Матко, на сегодняшний день в сфере здравоохранения не имеется лекарственных средств, чтобы вылечить человека от коронавируса. Медики лечат только те осложнения, которые вызывает опасный вирус. По словам санитарного врача, пандемия не сплотила страны мира, а наоборот, разобщила.
-Такое впечатление, что каждый сам за себя. Российскую вакцину Европа до сих пор почему то не признала. Наши бизнесмены, работающие в странах Европы или США, вынуждены вакцинироваться там, чтобы иметь допуск на эти территории. Эта услуга обходится им от 75 до 80 тысяч рублей. Цена вакцины «Спутник V» составляет чуть больше 1 тысячи рублей за оба компонента. При этом на лечение коронавируса практическое здравоохранение тратит от 170 до 250 тысяч рублей, - высказался Матко 23 ноября.
Про «Спутник V» Виктор Матко сказал, что эта вакцина довольно распространена и популярна. Так, в России ее поставили более 50 млн человек. Около 100 млн человек привились ею в других странах мира.
- Серьезных осложнений после постановки данной вакцины не было. Около 99% населения, которые приняли эту вакцину, не отмечали осложнений и не регистрировались медицинскими работниками,- произнес специалист.
При этом Виктор Матко отметил, что смертность при вакцинировании прививкой разработанной в центре им. М. П. Чумакова под названием «КовиВак» ниже в 47 раз по сравнению с другими препаратами. Данную вакцину практически в полном объеме сразу забирает силовой блок России. Ее ставят солдатам.
Резюмировал свое выступление главный санитарный врач Бердска тем, что вакцинация необходима и очень важна.
- У нас нет другого входа. Или привиться или заболеть,- подытожил Виктор Николаевич.
Напомним, что помимо «Спутника V», «Ковивака» и «ЭпиВакКороны» в России скоро появится назальная вакцина от коронавируса. Президент России Владимир Путин уже заявил, что готов принять участие в испытаниях данного препарата.