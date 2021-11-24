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Точные даты сдачи ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году: какие экзамены отменили

3:00:1311/24/2021
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В 2022 году экзамены для 9 и 11 классов планируют провести в очной форме.

Проводить экзамены на сегодняшний день планируют в традиционном формате. Фото: Pxfuel.com
Проводить экзамены на сегодняшний день планируют в традиционном формате. Фото: Pxfuel.com

В 2022 году экзамены для 9 и 11 классов планируется проводить в традиционном формате без внедрения дистанционной сдачи. Также уже сейчас известны даты и обязательные экзамены ЕГЭ и ОГЭ.

Проведение ОГЭ:

Девятиклассникам придется сдать четыре предмета. Два обязательных: русский язык и математика, а также два на выбор. Проходить экзамены будут в период с 21 апреля по 3 июля. Основное время сдачи — с 20 мая по 2 июля. Но существуют альтернативы в виде досрочного и дополнительного времени сдачи: с 21 апреля по 17 мая и с 5 по 24 сентября, соответственно. Есть вероятность переноса досрочного времени для сдачи в связи с возможным ухудшением ситуации с коронавирусом в России.

Сдача основного периода ОГЭ начнется с иностранных языков 20 и 21 мая. 23 мая будет экзамен по математике. 26 — по обществознанию. 1 июня — по истории, химии, биологии и физике. 7 июня девятиклассники будут сдавать географию, ИКТ, биологию и химию. 10 — литературу, физику, информатику, ИКТ, а также географию. 15 июня — русский язык. Остальные дни основного периода относятся к резервным.

Проведение ЕГЭ:

Выпускникам придется сдать обязательные экзамены по русскому языку и базовой математике, а также два предмета на выбор. Период сдачи ЕГЭ начинается с 21 марта по 2 июля. Основное время — с 27 мая по 2 июля. Сдать заранее экзамен можно с 21 марта по 15 марта. Дополнительный период же выпадает на отрезок с 5 по 20 сентября.

В основной период экзамены начнутся 27 мая — по географии, литературе и химии. 30 и 31 мая пройдет экзамен по русскому языку. 2 июня — по профильной математике. 3 июня — по базовой. 6 июня — по физике и истории. 9 июня — по обществознанию. 14 июня — биологии и письменной части иностранных языков. 16 и 17 июня будет проведена устная часть экзамена по иностранным языкам. На 20 и 21 июня запланирована сдача экзамена по информатике. Остальные дни относятся к резервным.

Отмечается, что сдавать базовую математику одиннадцатиклассникам не придется, если для поступления в университет им понадобится результат экзамена по профильной математики. В данном ситуации пригодится сдача исключительно профиля.

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