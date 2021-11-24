Как правильно загадать желание в Новолуние 4 декабря 2021, чтобы оно обязательно исполнилось. Самые важные правила и точное время

4 декабря в 10:45 по московскому времени наступит период Новой Луны. Это последнее новолуние 2021 года и последняя возможность изменить свою жизнь до наступления 2022 года. Каждый желающий может провести мистические ритуал, обряд или заговор на изменение своей судьбы и привлечение в нее благополучия, счастья, денег и любви. Но как это сделать?
Правила проведения ритуалов на загадывание желания:
Проводить их необходимо с учетом нескольких факторов. Во-первых, необходимо дождаться полуночи. Во-вторых, не менее важно осознать, чего именно вы хотите. Просить много и уж тем более все и сразу не получится. Высшие силы знают о том, в чем вы нуждаетесь. Соответственно, просить их нужно также о том, что вам действительно нужно. Это может быть чувство, человек, материальный предмет или результат события, способные сделать вас счастливее. В-третьих, в момент проведения того или иного ритуала нужно держать образ желаемого в голове. Чем детальнее он будет, тем эффективнее пройдет ритуал.
Как загадать желание?
Для загадывания желания потребуется три свечи, листок и красная ниточка. Свечи необходимо расставить в форме треугольника на подоконнике, в лунном свете. Вокруг них нужно протянуть нить. После этого необходимо зажечь все свечи и начать писать на листке о том, что важно нужно. Нельзя называть точного слова. Важно описать объект крайне детально. После этого листок нужно оставить в центре треугольника, открыть окно и потушить свечи. Лист должен лежать под Луной до самого утра. После этого, уже на следующий день, его необходимо поместить в тайный уголок и держать до начала следующего новолуния, которое пройдет в январе. Считается, что в течение следующего месяца в жизни начнутся перемены, которые приведут к исполнению желания.