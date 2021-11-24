Pfizer: прививка от коронавируса показывает 100% эффект у подростков уже через 4 месяца

Pfizer и BioNTech заявили в понедельник, что их вакцина COVID-19 осталась на 100% эффективной у детей от 12 до 15 лет, через четыре месяца после второй дозы.
Компании заявили, что новые данные, в которых участвовало 2228 участников испытаний, помогут поддержать их заявки на полное одобрение в Соединенных Штатах и во всем мире, пишет medicalxpress.com.
Никаких серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось у лиц, наблюдавших не менее шести месяцев после приема второй дозы.
«Поскольку мировое сообщество здравоохранения работает над увеличением числа вакцинированных людей во всем мире, эти дополнительные данные обеспечивают дополнительную уверенность в характеристиках безопасности и эффективности нашей вакцины для подростков», - сказал в своем заявлении генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
«Это особенно важно, поскольку мы видим, что темпы роста COVID-19 в этой возрастной группе в некоторых регионах, в то время как внедрение вакцины замедлилось. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться этими данными с FDA и другими регулирующими органами».
Вакцина получила «разрешение на использование в экстренных случаях» для подростков в США в мае, и компании планируют вскоре получить полное одобрение. В настоящее время вакцина полностью одобрена только для людей в возрасте 16 лет и старше.
Среди 2228 участников было 30 подтвержденных симптоматических случаев COVID без признаков предшествующей инфекции, все в группе плацебо.
Это соответствует 100-процентной эффективности вакцины . Эффективность была неизменно высокой в зависимости от пола, расы, уровней ожирения и сопутствующего статуса.
Основная проблема безопасности среди этой возрастной группы - связанный с вакциной миокардит (воспаление сердца) у мужчин.
Но такие случаи очень редки, а польза от вакцинации по-прежнему значительно превышает риски, как показали данные. Сам COVID может вызывать миокардит как чаще, так и в более тяжелой форме.