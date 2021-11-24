Почему женщины стареют лучше мужчин и живут дольше?

Рассмотрим 100 мальчиков и 100 девочек, родившихся в 1950 году. Эксперты прогнозируют, что 46 мужчин и 61 женщина - на треть больше - будут живы в возрасте 80 лет к 2030 году.
Даже Стивен Остад, эксперт по старению из Университета Алабамы в Бирмингеме, не придавал подобного значения статистике примерно 10 лет назад. Все знали, что женщины пережили мужчин. Он полагал, что это просто потому, что у мужчин больше сердечных заболеваний.
Но Остад, старший научный директор Американской федерации исследований старения, любит темы, которые другие считают само собой разумеющимися, и копнул глубже. Он узнал, что девочки сначала выживают, чем мальчики, еще до того, как они родились, и что их преимущество в выживании сохраняется на протяжении всей жизни. Он присутствовал практически в каждой стране, богатой или бедной. Женщины с большей вероятностью переживут стихийные бедствия, голод, пандемии (включая COVID-19) и многие болезни, от которых чаще всего умирают люди. «Практически при любых условиях, которые мы можем себе представить, женщины добиваются большего успеха», - сказал он.
Редким плюсом для мужчин было то, что те, кто дожил до старшего возраста, были менее инвалидами, чем сверстницы. Были также неожиданные исследования, которые показали, что некоторые лекарства, продлевающие жизнь мышей-самцов, не помогли самкам. «Это действительно потрясающий результат», - сказал Ричард Миллер, биогеронтолог, который руководит Центром исследований старения Пола Ф. Гленна при Мичиганском университете и изучает препараты, продлевающие жизнь, на мышах. По его словам, одно лекарство подействовало на представителей обоих полов.
Остад и растущее число исследователей начали думать, что эти различия в старении между мужчинами и женщинами имеют фундаментальное значение для биологии человека и потенциально намного сложнее - и расходятся - чем многие предполагали. Сейчас они находятся на ранних этапах изучения того, как наши хромосомы и гены, гормоны и иммунная система влияют на продолжительность и качество нашей жизни, с прицелом на увеличение продолжительности нашей здоровой жизни.
«Если бы мы могли найти способ заставить мужчин жить так же долго, как и женщины, и сделать женщин такими же здоровыми, как и мужчины в более позднем возрасте, то мы оказали бы огромное влияние на нашу жизнь», - сказал Остад.
Кэндис Керр, биолог стволовых клеток из отдела биологии старения в Национальном институте старения, согласна с тем, что понимание этих половых различий может улучшить здоровье как мужчин, так и женщин по мере их старения. По ее словам, это открывает путь к поиску мишеней для болезней с учетом пола.
Насколько мы разные?На протяжении десятилетий ученые полагали, что информация, которую они получали от пациентов-мужчин и самцов лабораторных животных, естественным образом применима и к самкам. С 2016 года Национальный институт здоровья требует от ученых привлекать мужчин и женщин к разработке, анализу и составлению отчетов о клинических исследованиях людей и позвоночных животных.
Теперь исследователи обнаруживают неожиданные различия в наших телах, но говорят, что еще слишком рано делать радикальные выводы. «Я думаю, что мы переживаем своего рода ренессанс, когда действительно начинаем понимать и ценить различия», - сказала Дена Дубал, невролог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая изучает, как замедлить старение, уделяя особое внимание гормонам и генетике. Ее исследования обнаружили удивительные доказательства преимуществ, которые женщины могут получить от своей второй Х-хромосомы.
Признаков того, что женщины относятся к более жесткому полу в отношении здоровья, много. От восьмидесяти пяти до 90% долгожителей - женщины. По словам Остад, все 10 самых старых людей в мире с достоверными данными о рождении были женщинами. По данным Национального центра статистики здравоохранения, в 2018 году женщины умерли с более низким скорректированным по возрасту показателем - 13 из 15 основных причин смерти. При инсульте не было разницы по полу. Женщины с большей вероятностью умирали от болезни Альцгеймера, хотя мужчины, страдающие деменцией, умирают от нее быстрее, сказала Мишель Мильке, эпидемиолог клиники Майо, изучающая половые различия в нейродегенерации.
«Женщины, как правило, умирают от тех же самых элементарных вещей, что и мужчины, но они умирают в более позднем возрасте», - сказал Миллер.
По словам Дубала, на клеточном уровне женский мозг выглядит на четыре-пять лет моложе мужского. По словам Керра, многие биологические маркеры указывают на более быстрое старение почти всех тканей мужского тела. У женщин болезнь сердца возникает позже. По словам Мильке, их сосудистое здоровье в целом лучше, чем у мужчин, хотя в позднем возрасте у них больше заболеваний мелких кровеносных сосудов. Женская иммунная система быстрее реагирует на вирусные вторжения. Это одно из объяснений того, почему они с большей вероятностью выздоровеют. Возможно, поэтому они более подвержены аутоиммунным заболеваниям, чем мужчины.
Затем мы подходим к тому, что Остад называет парадоксом «заболеваемость-смертность». Мужчины, которые доживают до позднего среднего и старческого возраста, как правило, имеют меньше инвалидности, чем женщины. Одна из теорий гласит, что мужчины умирают от болезней, от которых выживают женщины, но женщины не остаются невредимыми. «Многие женщины выживут и останутся достаточно функциональными после болезней, от которых умерли бы мужчины», - сказал Миллер.
Энн Б. Ньюман, гериатр и эпидемиолог из Университета Питтсбурга, добавила, что женщины более склонны к артриту, который вызывает инвалидность. Все теряют мышечную массу с возрастом, а женщины начинают с более слабыми мышцами и более высоким процентом жира в организме. Женщины также более склонны к остеопорозу после менопаузы, что подвергает их риску перелома бедер. Среди немощных женщин больше пожилых, отчасти потому, что слабые мужчины живут недолго.
«Женщины просто физически менее обеспечены, чтобы продолжать двигаться по мере взросления», - сказал Ньюман.
Начать движение никогда не поздно, но вы можете не догнать тех, кто занимается спортом всю жизнь.
Что касается того, почему женщины живут дольше, существует множество сложных теорий.
Разрыв между продолжительностью жизни мужчин и женщин увеличился в течение 20 века. Калеб Финч, биолог из Университета Южной Калифорнии, изучавший это явление, полагал, что большая часть различий связана с раком легких и сердечными заболеваниями. Он также изучал коренное население Боливии, чей доиндустриальный образ жизни включал упражнения и здоровое питание. У людей там было очень мало ишемической болезни сердца, но у мужчин по-прежнему было больше доказательств повреждения кровеносных сосудов, чем у женщин.
Ньюман добавил, что женщины стали жить дольше, когда лучшее медицинское обслуживание означало, что они реже истекали кровью или заражались во время родов. Она считает, что качества, позволяющие женщинам успешно вынашивать ребенка, такие как способность переносить стресс и накапливать дополнительное питание, могут увеличить продолжительность их жизни.
Вы не можете игнорировать поведение. Мужчины чаще курят и едят жирную пищу. Кроме того, они реже обращаются к врачам и реже проходят обследование на рак и вакцины против гриппа и COVID-19. Они чаще стареют изолированно. «Поведение кажется более чем половиной картины», - сказал Арунсири Хауэлл, гериатр Temple Health.
Молодые люди склонны к рискованным и потенциально смертельным занятиям - период, который Остад называет «тестостероновым слабоумием». Их уровень смертности по сравнению с женщинами снижается после 35 лет или около того, но он все еще выше.
Финч сказал, что попытка выяснить, что влияет на наше старение, - все равно что анализировать «кладезь стрел, выпущенных в воздух» в одно и то же время, но летящих с разной скоростью. Гены и гормоны имеют значение, но «роль культуры и общества в формировании результатов также огромна, и ее нелегко определить на молекулярном уровне».
Два х могут быть лучше, чем одинПомимо поведения, многие современные исследования сосредоточены на гормонах и половых хромосомах. У женщин две Х-хромосомы, одна от матери и одна от отца. Мужчины получают X от матери и Y от отца.
Эти два X дают женщинам более богатую дозу генов, связанных с X. В каждой клетке женского тела один X доминирует, а другой в основном инактивирован, но это не всегда один и тот же X. В раннем возрасте мама и папа X могут распределять работу довольно поровну, но с возрастом женщины становятся более приспособленными. Икс может взять на себя более важную роль, сказал Остад. Кроме того, теперь ученые знают, что «инактивированный» X на самом деле не инактивирован. Около 15% его генов функционируют.
Остад считает, что Y заслуживает большего внимания, чем ему уделяют ученые, но ясно, что он кодирует гораздо меньше генов (55), чем X (900). В то время как второй X может дать женщинам своего рода страховочную сетку, если один из их X неисправен, хромосома Y мужчины не очень помогает, когда есть проблема с его X. Вот почему некоторые болезни с X-образной линией, такие как синдром хрупкой X , гемофилия А и мышечная дистрофия Дюшенна чаще встречаются у мужчин.
Работа Дубала с мышами предполагает, что дополнительная X-сложность у женщин также дает женщинам преимущество в долголетии. Она использовала технику, которая позволяет исследователям выращивать гонады одного пола в организме другого, подвергая их воздействию гормонов другого пола. Итак, у генетически самок мышей могли быть яички и пенисы, а у самцов - яичники и влагалища. Она сравнила четыре группы мышей: мышей XX с яичниками, мышей XX с яичками, мышей XY с яичками и мышей XY с яичниками. Мыши XX жили дольше всех, независимо от их гонад.
По словам Дубала, X составляет около 5% нашего генома, и он богат генами, связанными с мозгом. Это может помочь объяснить, почему женщины более когнитивно устойчивы. Одно из ее исследований показало, что 19 из этих генов были связаны с более медленным когнитивным старением у женщин, но не у мужчин. Между тем, три гена были связаны с более высокими уровнями у мужчин, но не у женщин, искаженного тау-белка, белка, обнаруженного в мозге людей с болезнью Альцгеймера.
А как насчет гормонов?Женщины могут пожинать плоды двойной дозы Х на протяжении всей своей жизни, но нет никаких сомнений в том, что с точки зрения старения после менопаузы дела идут под откос, поэтому гормоны, несомненно, также являются важным фактором. Уровень эстрогена, самого важного женского гормона, заметно снижается при наступлении менопаузы. У мужчин также замедляется выработка тестостерона.
«Считается, что эстрогены защищают от множества заболеваний, в то время как тестостерон, по-видимому, увеличивает риск прогрессирования заболевания», - написала Беренис Бенаюн, генетик и клеточный биолог из школы геронтологии Леонарда Дэвиса Университета Южной Калифорнии, в статье 2020 года. .
Средняя женщина достигает менопаузы в 51 год. Исследования показывают, что более поздняя менопауза связана с более долгой жизнью.
Дженнифер Гаррисон, нейробиолог и химик из Института исследований старения Бака, специализируется на влиянии старения яичников на женщин . По ее словам, менопауза ускоряет старение тела женщины примерно на 6%. Он «высвобождает этот отрицательный каскад последствий для здоровья», включая увеличение числа сердечных заболеваний, снижение когнитивных функций и ослабление костей. Она сказала, что яичники участвуют в важных каналах связи с мозгом, которые имеют системные физические значения.
Она хотела бы полностью избавиться от менопаузы. «Нет никакой биологической необходимости иметь это», - сказала она. Она считает, что менопауза должна быть выбором, «а не чем-то навязанным вам устаревшей биологией». Она понимает, что не каждая женщина мечтает о лишних десятилетиях менструации и страхах беременности. «Беременность, фертильность и менструация потенциально могут быть не связаны с функционированием яичников», - сказала она.
Несомненно, потребуется время, чтобы понять, как это сделать, а для стареющих мужчин нет подобного решения.
Тем временем Хауэлл из Темпл дает разные рекомендации пациентам мужского и женского пола. Она советует мужчинам беспокоиться о сердечных заболеваниях и диетах с высоким содержанием жиров. Женщинам нужно побеспокоиться о предотвращении остеопороза и падений.
И все мы можем делать обычные вещи, способствующие более здоровому старению: есть хорошую пищу, избегать курения и физических упражнений.