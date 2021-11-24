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Ревакцинация Pfizer: неожиданный побочный эффект после третьей дозы

10:00:4011/23/2021,SOLEN LE NET
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Эксперты, изучавшие 306 реципиентов бустеров, обнаружили, что у 44 из них развился неожиданный побочный эффект, сообщает Texas Breaking.

После этого комиссия проголосовала за ограничение использования бустеров среди групп населения, которые более подвержены риску прорывных инфекций. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Великобритании началась реализация программы ревакцинации, чтобы предотвратить третью волну инфекций в преддверии зимы. Новые данные, опубликованные FDA, подчеркнули, какие побочные эффекты следует ожидать после получения бустерной дозы вакцины Pfizer.

Падение уровня антител после второй дозы вакцины послужило основанием для рекомендации третьей бустерной вакцины для людей старше 50 и более молодых людей с заболеваниями в Великобритании. Приглашения заказать третью вакцину против коронавируса сегодня будут разосланы более чем миллиону британцев в попытке «укрепить стену защиты» от COVID-19, созданную вакциной. Более высокий уровень защиты уязвимых групп дает надежду на то, что в приближающиеся зимние месяцы не произойдет резкого увеличения числа госпитализаций. В новых данных, представленных Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов , компания Pfizer обрисовала различные побочные эффекты, которых следует ожидать от третьей дозы их вакцины.

Данные, представленные Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов , показывают, что побочные эффекты после второй дозы вакцины с большей вероятностью повлияют на молодых людей.

Последние статистические данные получены из исследования, в котором приняли участие 300 участников в возрасте от 18 до 55 лет, пишет express.co.uk.

Исследователи обнаружили, что 63,7% респондентов из выборки испытывали усталость после приема бустеров. Еще 48,4% страдали головными болями и 39,1% - мышечными болями. Большинство зарегистрированных побочных эффектов варьировались от легких до умеренных.

Эксперты, изучавшие 306 реципиентов бустеров, обнаружили, что у 44 из них развился неожиданный побочный эффект, сообщает Texas Breaking.

Самым неожиданным побочным эффектом было увеличение лимфатических узлов, которое появилось у 16 ​​из 306 участников.

По словам производителя лекарств, пять процентов участников исследования, у которых наблюдались опухшие лимфатические узлы, были женщинами. Побочный эффект проявился в течение четырех дней после укола, и все, кроме одного случая, были сочтены легкими.

Когда исследователи сравнили эти побочные эффекты с побочными эффектами у получателей второй дозы, они отметили, что побочные эффекты ревакцинации были схожими.

Предыдущее исследование с участием получателей второй дозы в возрасте от 16 до 55 лет показало, что у 61,5% пациентов развилась усталость, у 54% - головные боли, а у 39,3% - боли в мышцах.

FDA еще не прокомментировало выводы, представленные производителем лекарств.
Консультативный комитет FDA проголосовал против заявки Pfizer на введение третьей дозы вакцины людям в возрасте 16 лет и по всей территории США.

Члены комитета консультативной группы FDA выразили скептицизм по поводу того, что Pfizer предоставила адекватные данные, подтверждающие потребность в бустерах для населения в целом в США.

Группа утверждала, что недостаточно данных о безопасности ревакцинации среди молодых людей, которые более восприимчивы к побочным эффектам вакцин, таким как миокардит.

После этого комиссия проголосовала за ограничение использования бустеров среди групп населения, которые более подвержены риску прорывных инфекций.
Он единогласно рекомендовал бустерную дозу людям старше 65 лет и с повышенным риском тяжелого COVID-19.

Ожидается, что FDA примет окончательное решение после необязательного голосования комитета.

После этого вопрос будет передан в Центры по контролю и профилактике заболеваний, которые соберутся на следующей неделе, чтобы решить, когда и кому выпускать бустеры.

Группа нанесла удар по плану президента Джо Байдена начать со следующей недели распространять бустерные вакцины от COVID-19 для большинства американцев.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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