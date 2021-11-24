Франция сделала тревожный прогноз о начале пятой волны COVID-19

Пятая волна коронавирусных инфекций во Франции растет тревожными темпами, сообщило правительство в воскресенье, при этом количество новых ежедневных случаев COVID почти удвоилось за последнюю неделю.
По данным органов здравоохранения, среднее число новых случаев за семь дней достигло 17 153 в субботу по сравнению с 9 458 неделей ранее, что на 81 процент больше, пишет medicalxpress.com.
«Пятая волна начинается молниеносно», - заявил СМИ официальный представитель правительства Габриал Аттал.
Последнее семидневное увеличение в три раза превышает средний рост случаев, зарегистрированных за предыдущие три недели, что указывает на экспоненциальное ускорение инфекций.
На данный момент всплеск инфекций не привел к массовому притоку пациентов с COVID в больницы, поскольку власти связывают ограниченное количество пациентов интенсивной терапии с высоким уровнем вакцинации во Франции, которая кажется очень эффективной против наиболее опасных форм COVID.
В субботу больницы сообщили о 7 974 пациентах с COVID, находящихся на лечении, из них 1333 находятся на интенсивном лечении.
Это по сравнению с 6 500 и 1000 соответственно месяцем ранее.
«Наблюдается очень сильный рост инфекций, но мы также знаем, что во Франции у нас очень много вакцинации», - сказал он. «Мы, кажется, опережаем наших соседей в отношении бустерных выстрелов».
По его словам, введение во Франции пропусков по охране здоровья раньше, чем в других странах летом, также помогает держать под контролем COVID.
Паспорт здоровья, который требуется во французских ресторанах, кафе и многих культурных заведениях, удостоверяет, что человек полностью вакцинирован, недавно вылечился от COVID или его тест на вирус отрицательный.
По словам Аттала, правительство по-прежнему придерживается своего выбора «перенести тяжесть ограничений на непривитых, а не на вакцинированных людей».