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Диета при плохом зрении: шесть лучших продуктов для улучшения здоровья глаз

11:00:2511/23/2021,MIRANDA SLADE
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Некоторые продукты могут улучшить здоровье ваших глаз, улучшить зрение, в том числе при слабом освещении и ночью, одновременно предотвращая заболевания, влияющие на глаза.

Более двух миллионов человек в Великобритании живут с потерей зрения. Фото: Pexels

Зрение зависит от многих факторов, в том числе от вашей диеты. Почти 80 процентов британцев говорят, что они боятся потерять зрение: вот продукты, которые следует есть для здоровья глаз.

Ваша диета может помочь сохранить хорошее зрение и снизить риск развития серьезных заболеваний, угрожающих вашей способности видеть. Включив эти шесть продуктов в свой рацион, вы можете улучшить здоровье своих глаз. Какие это продукты?

Более двух миллионов человек в Великобритании живут с потерей зрения, и многие другие считаются подверженными риску потери зрения, пишет express.co.uk.

По данным Fight For Sight, 78 процентов британцев заявили, что их зрение - это чувство, которое они больше всего боятся потерять.

Чтобы защитить свое зрение, вы должны следить за своими глазами, регулярно проверяя зрение, бросая курить и соблюдая здоровую диету.

Некоторые продукты могут улучшить здоровье ваших глаз, улучшить зрение, в том числе при слабом освещении и ночью, одновременно предотвращая заболевания, влияющие на глаза.

Это шесть лучших продуктов для улучшения зрения.

1 - Рыба

Поскольку рыба богата жирными кислотами Омега-3, она может помочь сохранить здоровье сетчатки и улучшить зрение.

Некоторые исследования также показали, что диета с регулярными порциями рыбы может предотвратить такие состояния, как дегенерация желтого пятна или глаукома.

Если вы не можете есть рыбу из-за своего рациона, вы можете получить веганские добавки с омега-3, чтобы извлечь пользу из жирных кислот.

2 - Яйца

Яичные желтки полны витаминов, чтобы поддерживать хорошее зрение.

Типичный яичный желток содержит следующие полезные для глаз питательные вещества:


  • Витамин А.
  • Лютеин.
  • Зеаксантин.
  • Цинк.

Витамин А защищает роговицу, а лютеин и зеаксантин могут снизить риск развития дегенерации желтого пятна или глаукомы.

Цинк - ключ к лучшему зрению ночью или при слабом освещении. Это подводит нас к извечному вопросу: действительно ли морковь помогает видеть в темноте?

3 - Морковь

Морковь, известная тем, что улучшает зрение, - отличная еда, если вы хотите улучшить свое зрение.

Морковь содержит высокий уровень витамина А и бета-каротина, которые помогут сохранить здоровье глаз.

Одним из симптомов дефицита витамина А является куриная слепота, поэтому употребление моркови может помочь вам избежать этого, но не даст вам сверхъестественного ночного видения.

Хотя в идее, что морковь помогает видеть в темноте, есть доля правды, на самом деле она изначально была распространена как миф британскими пропагандистами во время Второй мировой войны.

Не желая, чтобы немцы обнаружили, что у британцев есть радары, позволяющие им определять бомбардировщики во время ночных налетов, министерство авиации вместо этого заявило, что британские пилоты ели груды моркови, чтобы улучшить свое ночное зрение.

4 - Миндаль

Миндаль полон витамина Е.

Считается, что этот витамин делает вашу кожу красивой, мягкой и гладкой, но он также может улучшить ваше зрение и снизить риск катаракты.

5 - Кале

Капуста, которую часто называют суперпродуктом, безусловно, имеет впечатляющие полезные свойства.

Капуста богата антиоксидантами, включая лютеин и зеаксантин, которые могут помочь снизить риск развития серьезных заболеваний глаз, таких как катаракта и дегенерация желтого пятна.

6 - Апельсины

Апельсины богаты витамином С, который выполняет множество важных функций в организме.

Одна из функций витамина С - поддерживать здоровье кровеносных сосудов в глазах, что важно для их здоровья.

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