Морозно-ледяные, но очень теплые поздравления всем «белым медведям»в День моржа в России 24 ноября

Выдержке твоей, закалке может завидовать любой.
Ты не просто смельчак, ты – морж, супер герой!
Не боишься ты ни холода, ни снега, ни даже града,
А за такое ждет тебя в жизни большая награда:
Крепкое здоровье, и болезни испугавшись, убегут,
Твой дух окрепнет, станет просто боевым,
Удача, радость, счастье в дом скорей придут,
Ты навсегда оставайся сильным и крепким таким!
На пороге стоит белая красавица зима,
Но таким как ты, совсем нипочем холода,
Ты в любую погоду, снег ли стоит иль мороз,
Погрузиться в прорубь можешь по самый нос.
Зачем тебе такое? Кто-то смело спросит.
Совсем не понимая, что тебе это радость приносит,
Здоровье, уверенность и сильный, мощный дух.
Желаю, что бы твой запал никогда не потух!
Моржи – вы такие сильные и смелые ребята,
И крепкое здоровье – это ваша лучшая награда,
Все девчонки вами очень восхищаться,
А самые отважные, конечно с вами встречаются.
Я сегодня с праздником хочу поздравить вас,
Пожелать, чтоб дух ваш никогда не угас,
Чтоб зима была красивой, снежной и морозной,
Но для вас, чтоб оставалась ласковой, не грозной.
Стихи: Поздравкин
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