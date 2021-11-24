Изумительные открытки и прекрасные слова в День вашего уникального таланта для родных и коллег 24 ноября

В моей душе восходит солнце,
Гоня невзгодную зиму.
В экстазе идолопоклонца
Молюсь таланту своему.
В его лучах легко и просто
Вступаю в жизнь, как в листный сад.
Я улыбаюсь, как подросток,
Приемлю все, всему я рад.
Ах, для меня, для беззаконца,
Один действителен закон —
В моей душе восходит солнце,
И я лучиться обречен!
Игорь Северянин
Бесспорно лучше нет условий,
Чем быть талантливее всех.
Уметь достичь высокогорий,
За хвост поймать большой успех.
Быть смелым, умным, симпатичным,
Петь песни, и играть в кино.
Талант дан всем – крутым, обычным,
Лишь разглядеть сумей его.
Dcreo
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Тщеславие смертельно для таланта —
Художника, поэта, музыканта.
Убийственно, как зависть, злоба, лесть…
Всего, пожалуй, и не перечесть,
Что творческую личность всуе губит,
От Бога данный дар под корень рубит,
Лишая вдохновенья и тепла.
Гордынею зовётся корень зла!
Забавина Арина