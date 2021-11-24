Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
24.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем эволюции: чудные поздравления для каждого переживающего эволюцию 24 ноября

12:45:1711/24/2021
0

24 ноября – День эволюции (праздник, посвященный годовщине публикации работы Чарльза Дарвина «Происхождение видов»).

С Днем эволюции

С днем Дарвина поздравляю!
Пусть уйдет из жизни скука!
Всей душой тебе желаю
Тянуться к наукам!
Пускай будет в жизни свет,
Технических тебе порывов.
И чтоб не было душевных
И сердечных срывов!
Радости тебе в судьбе
И встреч интересных,
Переделать много дел
Чтоб тебе полезных!

С Днем эволюции

В День Дарвина я пожелаю
Моментов ярких, вдохновенья,
Мыслей умных прям без края,
К науке стойкого стремленья.
Желаю знаний гениальных,
К развитию всегда бежать,
Побед особенных, спонтанных,
Все тайны скрытые узнать.
Желаю глупости забыть,
Искать лишь верные решенья.
Источник радости открыть,
Истребляя все сомненья.

С Днем эволюции

Иметь желаю супермозг,
Принять все знания Земли,
Добраться до далеких звезд,
Чтоб тайны их скорей открыть.
Желаю много я ума,
С наукою всегда дружить,
Очнувшись от дурмана сна,
Что-то новое открыть.
В День Дарвина желаю я,
Чтобы счастье посетило,
Неведенья исчезла тьма,
Весело на сердце было.

Стихи: zedra.ru
Открытки: fresh-cards.ru

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникпоздравленияпраздникиоткрыткиДень эволюции
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Поздравляем!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем эволюции: чудные поздравления для каждого переживающего эволюцию 24 ноября
12:45:17 11/24/2021
С Днем эволюции: чудные поздравления для каждого переживающего эволюцию 24 ноября
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2021 в России и мире
12:20:56 11/24/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 24 ноября 2021 в России и мире
Морозно-ледяные, но очень теплые поздравления всем «белым медведям»в День моржа в России 24 ноября
12:15:46 11/24/2021
Морозно-ледяные, но очень теплые поздравления всем «белым медведям»в День моржа в России 24 ноября
БердскПогода в Бердске 24 ноября 2021: затяжное потепление в городе - сколько продержится такая погода?
11:30:32 11/23/2021
Погода в Бердске 24 ноября 2021: затяжное потепление в городе - сколько продержится такая погода?
Диета при плохом зрении: шесть лучших продуктов для улучшения здоровья глаз
11:00:25 11/23/2021
Диета при плохом зрении: шесть лучших продуктов для улучшения здоровья глаз
Франция сделала тревожный прогноз о начале пятой волны COVID-19
10:30:24 11/23/2021
Франция сделала тревожный прогноз о начале пятой волны COVID-19
Ревакцинация Pfizer: неожиданный побочный эффект после третьей дозы
10:00:40 11/23/2021
Ревакцинация Pfizer: неожиданный побочный эффект после третьей дозы
Pfizer: прививка от коронавируса показывает 100% эффект у подростков уже через 4 месяца
9:00:07 11/23/2021
Pfizer: прививка от коронавируса показывает 100% эффект у подростков уже через 4 месяца
Единый тест на уровень Т-лимфоцитов и антител к SARS-CoV-2 разработали учёные
8:30:50 11/23/2021
Единый тест на уровень Т-лимфоцитов и антител к SARS-CoV-2 разработали учёные
Почему в Новолуние 4 декабря 2021 года лучше не тратить деньги: стоит отложить покупки новогодних подарков на другой день
8:15:24 11/23/2021
Почему в Новолуние 4 декабря 2021 года лучше не тратить деньги: стоит отложить покупки новогодних подарков на другой день