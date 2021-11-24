С Днем эволюции: чудные поздравления для каждого переживающего эволюцию 24 ноября

С днем Дарвина поздравляю!
Пусть уйдет из жизни скука!
Всей душой тебе желаю
Тянуться к наукам!
Пускай будет в жизни свет,
Технических тебе порывов.
И чтоб не было душевных
И сердечных срывов!
Радости тебе в судьбе
И встреч интересных,
Переделать много дел
Чтоб тебе полезных!
В День Дарвина я пожелаю
Моментов ярких, вдохновенья,
Мыслей умных прям без края,
К науке стойкого стремленья.
Желаю знаний гениальных,
К развитию всегда бежать,
Побед особенных, спонтанных,
Все тайны скрытые узнать.
Желаю глупости забыть,
Искать лишь верные решенья.
Источник радости открыть,
Истребляя все сомненья.
Иметь желаю супермозг,
Принять все знания Земли,
Добраться до далеких звезд,
Чтоб тайны их скорей открыть.
Желаю много я ума,
С наукою всегда дружить,
Очнувшись от дурмана сна,
Что-то новое открыть.
В День Дарвина желаю я,
Чтобы счастье посетило,
Неведенья исчезла тьма,
Весело на сердце было.
Стихи: zedra.ru
Открытки: fresh-cards.ru