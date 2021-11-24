Магнитная буря 24 ноября 2021: геоудар силой в три балла настигнет нашу планету в середине недели

В середине недели, 24 ноября, прогноз магнитных бурь показывает возмущение, силой в три балла в шесть часов по Москве, и в 10.00 по новосибирскому времени. Волнение магнитосферы продлится три часа, после чего сменится на бурю, силой в два балла.
Магнитные бури негативно влияют на многие аспекты, от которых зависит глобальное общество, такие как электросети, авиаперевозки, навигация и спутниковые операции.
От магнитных возмущений страдают и метеозависимые люди.
По исследованиям ученых, чаще всего испытывают негативное воздействие бури, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также считается, что космическая погода оказывает значительное влияние на метеочувствительных и то, что каждый испытывает отрицательные симптомы в разное время: до, во время или после бури.
Самый частый симптом – это головная боль. Мигрень — очень распространенное заболевание в мире. Много пациентов жалуются на ее появление в магнитную бурю. Тяжесть и продолжительность приступов головной боли с каждым днем становится больше по статистике.
Какие симптомы испытывали наши читатели:Состояние очень тяжелое, слабость.
Болела голова, дрожь в теле.
Постоянное чувство усталость, нет настроения.
Голова болела, давление сильно понизилось.
Старайтесь поддерживать свой организм в тонусе. В магнитные бури больше отдыхайте, пейте чистой воды, неспешно гуляйте на свежем воздухе. Это поможет снять тревогу, усталость и головные боли. По возвращении домой, заварите себе успокаивающий травяной сбор. Чаще всего мягко воздействует и помогает успокоиться ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшая ее возбудимость, и понижает артериальное давление.