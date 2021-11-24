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Магнитная буря 24 ноября 2021: геоудар силой в три балла настигнет нашу планету в середине недели

10:45:5611/23/2021,София Мальцева
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Самый частый симптом – это головная боль. Мигрень — очень распространенное заболевание в мире.

Магнитные бури негативно влияют на многие аспекты, от которых зависит глобальное общество, такие как электросети, авиаперевозки, навигация и спутниковые операции. Фото: Pixabay.com

В середине недели, 24 ноября, прогноз магнитных бурь показывает возмущение, силой в три балла в шесть часов по Москве, и в 10.00 по новосибирскому времени. Волнение магнитосферы продлится три часа, после чего сменится на бурю, силой в два балла.

Магнитные бури негативно влияют на многие аспекты, от которых зависит глобальное общество, такие как электросети, авиаперевозки, навигация и спутниковые операции.
От магнитных возмущений страдают и метеозависимые люди.

По исследованиям ученых, чаще всего испытывают негативное воздействие бури, люди с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Также считается, что космическая погода оказывает значительное влияние на метеочувствительных и то, что каждый испытывает отрицательные симптомы в разное время: до, во время или после бури.

Самый частый симптом – это головная боль. Мигрень — очень распространенное заболевание в мире. Много пациентов жалуются на ее появление в магнитную бурю. Тяжесть и продолжительность приступов головной боли с каждым днем становится больше по статистике.

Какие симптомы испытывали наши читатели:

Состояние очень тяжелое, слабость.

Болела голова, дрожь в теле.

Постоянное чувство усталость, нет настроения.

Голова болела, давление сильно понизилось.

Старайтесь поддерживать свой организм в тонусе. В магнитные бури больше отдыхайте, пейте чистой воды, неспешно гуляйте на свежем воздухе. Это поможет снять тревогу, усталость и головные боли. По возвращении домой, заварите себе успокаивающий травяной сбор. Чаще всего мягко воздействует и помогает успокоиться ромашка, мелисса, а боярышник стимулирует сердечную мышцу, уменьшая ее возбудимость, и понижает артериальное давление.

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здоровьемагнитные буриметеопатыкосмическая погода
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