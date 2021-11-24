Погода в Бердске 24 ноября 2021: затяжное потепление в городе - сколько продержится такая погода?

24 ноября в Бердске ожидается теплая погода, со снегопадом в конце дня. По прогнозам, такая погода продержится неделю. С утра воздух прогреется до - 3 градусов, в обед температура составит - 6 на столбиках термометра. Ветер подует юго-западный до 6,7 м/с. При относительной влажности воздуха 82%. Атмосферное давление понизится и составит 748 мм ртутного столба.
24 ноября отмечается народно-христианский праздник день Феодора Студита, в народе его называют Федор Мороз.
Проживал Феодор в I веке, свои годы посвятил Христовой вере и служению в Студийском монастыре. Ему принадлежит множество чудес, созданных при жизни и после смерти.
У образа святого молятся об исцелении органов дыхания, об избавлении от сильного желудочного боли, просят защиты от пожаров и от нападения диких животных.
В народе считалось, в этот день, чем горячее щи и чем больше домашние его съедят, тем теплее будет погода в зимние месяцы.