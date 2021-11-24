Почему в Новолуние 4 декабря 2021 года лучше не тратить деньги: стоит отложить покупки новогодних подарков на другой день

По статистике декабрь занимает топ месяцев, в который россияне тратят наибольшее количество денег. Данные статистики подтверждают забитые очередями кассы магазинов и множество акций на самые различные товары. Люди покупают подарки и готовятся к встрече нового года, пока цены на те или иные позиции не возросли в несколько раз в связи с ажиотажем.
Чтобы сберечь свои финансы, многие люди предпочитают экономить и не реагировать на маркетинговые провокации, а кто-то обращается к лунному календарю, в котором прописаны удачные и не совсем даты для покупок.
Особой датой среди всех является 4 декабря 2021 года. Считается, что в это время не стоит осуществлять какие-либо покупки.
Почему так происходит?
Дело в том, что в этот день, ровно в 10:33 по московскому времени произойдет последнее в году солнечное затмение. Оно закроет собой длинный коридор затмений, зачавшийся еще 19 ноября 2021 года. Это время напитано особенно неблагоприятной энергетикой и способно принести вред вашему финансовому благополучию. Кроме того, помимо перечисленных явлений в эту дату также случится новолуние, которое значительно влияет на моральное и физическое состояние человека.
Все астрономические события в совокупности будут оказывать давление на все сферы человеческой жизни, особенно на те, что касаются денег. Человек, находящийся в стрессе, способен осуществлять необдуманные покупки, что ведет к риску осознания ненужности приобретенной вещи или обнаружения ее дефектности. Астрологи рекомендуют воздержаться в этот день от любых финансовых операций, сделок и покупок. Куда более благоприятным будет процесс их планирования, за которым вы можете понять, какая вещь вам действительно необходима, а какая не так уж и нужна.