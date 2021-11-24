Федор Студит: наши предки обязательно 24 ноября вкушали очень горящие свежие щи и выбрасывали из дома всю битую посуду

24 ноября отмечается память Феодора Студийского, настоятеля, реформатора монашества и ярого врага иконоборческой политики в Византийской империи.
В народе его называют Федором Зимним. Традиционно в этот день варят горячие щи, прямо с огня. Таким образом зиму согревают, чтобы она была теплой и мягкой.
Считалось, чем горячее щи и больше их домашние съедят, тем более теплой будет погода в зимой.
Кроме того, верили, если захотеть год прожить безбедно, то лучше выбросить всю треснувшую посуду.
Все мы неоднократно слышали, что посуда бьется на счастье. Однако осколки от разбитой посуды в коем случае нельзя в доме оставлять. На Руси строго соблюдали запрет: не держать в доме клееное или треснувшее утварь.
Обязательно избавлялись от треснутых вещей. Об этом сегодня говорят все эзотерики, специалисты по фэн-шую и знахари. Считается, что такая посуда может накопить в себе много негативной энергетики, которая позже начнет приносить домой много вреда и разных несчастий.
Поэтому, если у вас дома еще осталась такая плохая посуда, то следует в день Феодора от нее немедленно избавиться. Наши предки верили, кто в день Федора весь треснувшую посуду выбросит, тот целый год не будет знать нужды и бедности.
1. Просмотрите в доме всю посуду, и выберите ту, на которой есть надколы, трещины, клееные места. 2. Уберите со стола клеенку или скатерть (он должен быть пустым) и разместите на нем отобранную посуда. После чего отнесите на свалку.